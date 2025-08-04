グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 須田恭也」を8月5日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、ソニー・コンピュータエンタテインメントが手がけるホラーゲーム「SIREN」に登場する主人公の一人「須田恭也」を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、8月3日に商品化決定が発表されたばかりの本製品が8月5日に予約が開始される。

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