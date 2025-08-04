　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43751.89　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43124.06　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42205.71　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41794.39　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41792.43　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41542.27　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40958.18　　均衡表転換線(日足)
40878.82　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40747.94　　6日移動平均線
40677.37　　均衡表基準線(日足)
40464.71　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

40290.70　　★日経平均株価4日終値

40215.38　　25日移動平均線
40150.79　　新値三本足陰転値
39832.97　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39803.02　　均衡表転換線(週足)
39551.94　　ボリンジャー:-1σ(25日)
39135.03　　13週移動平均線
38918.41　　均衡表雲上限(日足)
38888.50　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38525.00　　均衡表雲上限(週足)
38284.77　　75日移動平均線
38272.29　　200日移動平均線
38225.06　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37873.50　　26週移動平均線
37805.35　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36963.16　　均衡表雲下限(日足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36475.67　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36429.29　　均衡表基準線(週足)
35914.04　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35145.99　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33954.58　　ボリンジャー:-2σ(26週)
31995.12　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　43.72(前日52.01)
ST.Slow(9日)　　49.15(前日51.96)

ST.Fast(13週)　 78.47(前日84.27)
ST.Slow(13週)　 82.76(前日85.27)

［2025年8月4日］

株探ニュース