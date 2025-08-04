【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43751.89 ボリンジャー:＋3σ(26週)
43124.06 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42205.71 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41794.39 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41792.43 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41542.27 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40958.18 均衡表転換線(日足)
40878.82 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40747.94 6日移動平均線
40677.37 均衡表基準線(日足)
40464.71 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40290.70 ★日経平均株価4日終値
40215.38 25日移動平均線
40150.79 新値三本足陰転値
39832.97 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39803.02 均衡表転換線(週足)
39551.94 ボリンジャー:-1σ(25日)
39135.03 13週移動平均線
38918.41 均衡表雲上限(日足)
38888.50 ボリンジャー:-2σ(25日)
38525.00 均衡表雲上限(週足)
38284.77 75日移動平均線
38272.29 200日移動平均線
38225.06 ボリンジャー:-3σ(25日)
37873.50 26週移動平均線
37805.35 ボリンジャー:-1σ(13週)
36963.16 均衡表雲下限(日足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36475.67 ボリンジャー:-2σ(13週)
36429.29 均衡表基準線(週足)
35914.04 ボリンジャー:-1σ(26週)
35145.99 ボリンジャー:-3σ(13週)
33954.58 ボリンジャー:-2σ(26週)
31995.12 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 43.72(前日52.01)
ST.Slow(9日) 49.15(前日51.96)
ST.Fast(13週) 78.47(前日84.27)
ST.Slow(13週) 82.76(前日85.27)
［2025年8月4日］
株探ニュース