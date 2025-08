2025年8月6日(水)放送のTBS系「世界くらべてみたら」にて、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの特集が放送されます!

タレントの土屋アンナさんとミュージシャンの青山テルマさんが、世界最大級のディズニーリゾートの魅力をたっぷりとお届けする、夏休みにぴったりのスペシャル企画です☆

TBS「世界くらべてみたら」ウォルト・ディズニー・ワールド 夏休み大満喫スペシャル

放送日時:2025年8月6日(水)

放送局:TBS

世界の様々な国や地域をくらべてみるバラエティ番組「世界くらべてみたら」

2025年8月6日の放送では、アメリカ・フロリダ州にあるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを大特集!

山手線内側の約1.6倍という広大な敷地を誇る世界最大級のディズニーリゾートの魅力を、土屋アンナさんと青山テルマさんが遊びつくします。

マジックキングダム・パーク

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのシンボルともいえる「マジックキングダム・パーク」

番組では、日本のテレビ初公開となる最新ヴィランズのショーなど、注目のエンターテイメントが紹介される予定です。

ディズニー・ハリウッド・スタジオ

映画の世界が広がる「ディズニー・ハリウッド・スタジオ」

「スター・ウォーズ」をテーマにしたエリア「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」など、フロリダならではの没入感あふれるアトラクションの魅力に迫ります。

ディズニー・ブリザード・ビーチ

夏にぴったりのウォーターパーク「ディズニー・ブリザード・ビーチ」も登場。

絶叫ウォータースライダーなど、暑い夏を思いっきり満喫できるウォーターアクティビティが紹介されます。

最新のショーからスリル満点のアトラクション、そしてグルメまで、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの見どころが満載!

土屋アンナさんと青山テルマさんが、エネルギッシュにパークを楽しむ様子も見どころです。

次回の旅行の計画を立てたくなるような、魅力的な情報が詰まった放送となりそうです。

2025年8月6日放送、TBS「世界くらべてみたら」ウォルト・ディズニー・ワールド特集の紹介でした。

