FRONTIER、『ELDEN RING NIGHTREIGN』を快適にプレイできる推奨PC
FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、協力型サバイバルアクションゲーム『ELDEN RING NIGHTREIGN』の推奨動作環境を満たしたゲーミングPCの販売を開始した。
今回販売を開始した推奨PCは、プレイ環境や描画クオリティのこだわりに合わせて選べる3種類のモデルを用意した。いずれのモデルもカスタマイズが可能で、実際のゲームで動作検証を行っている。
ラインナップは3モデルで、それぞれBTOカスタマイズに対応。筐体はGKシリーズとGHLシリーズの2種類を用意し、高いデザイン性と効率的なエアフローを兼ね備えた。各モデルの基本構成時のスペック概要は以下の通り。
○FRGKB860/ERN『ELDENRINGNIGHTREIGN』推奨PC
Windows 11 Home 64bit版 [正規版]
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F
空冷CPUクーラー（CPS RT400-BK）
【ASUS製】インテル B860 チップセット（Micro ATX）
32GB (16GB x2) メモリ【DDR5】
1TB M.2 NVMe SSD (Crucial P3 Plus)【Gen4】
NVIDIA GeForce RTX 5060
【静音電源】600W ATX電源 80PLUS BRONZE
IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応 (Wi-Fi 6) + Bluetooth5.3
本体サイズ：W215×H347×D401mm
○FRGHLB860/ERN『ELDENRINGNIGHTREIGN』推奨PC
Windows 11 Home 64bit版 [正規版]
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
空冷CPUクーラー（CPS RT400-BK）
【MSI製】インテル B860 チップセット
32GB (16GB x2) メモリ【DDR5】
1TB M.2 NVMe SSD (Crucial P3 Plus)【Gen4】
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
【静音電源】750W ATX電源 80PLUS GOLD
IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応 + Bluetooth 5.3
本体サイズ：W230×H500×D465mm
○FRGHLB860/ERN2『ELDENRINGNIGHTREIGN』推奨PC
Windows 11 Home 64bit版 [正規版]
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
空冷CPUクーラー（CPS RT400-BK）
【MSI製】インテル B860 チップセット
32GB (16GB x2) メモリ【DDR5】
1TB M.2 NVMe SSD (Crucial P3 Plus)【Gen4】
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
【静音電源】850W ATX電源 80PLUS PLATINUM
IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応 + Bluetooth 5.3
本体サイズ：W230×H500×D465mm
今回販売を開始した推奨PCは、プレイ環境や描画クオリティのこだわりに合わせて選べる3種類のモデルを用意した。いずれのモデルもカスタマイズが可能で、実際のゲームで動作検証を行っている。
○FRGKB860/ERN『ELDENRINGNIGHTREIGN』推奨PC
Windows 11 Home 64bit版 [正規版]
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F
空冷CPUクーラー（CPS RT400-BK）
【ASUS製】インテル B860 チップセット（Micro ATX）
32GB (16GB x2) メモリ【DDR5】
1TB M.2 NVMe SSD (Crucial P3 Plus)【Gen4】
NVIDIA GeForce RTX 5060
【静音電源】600W ATX電源 80PLUS BRONZE
IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応 (Wi-Fi 6) + Bluetooth5.3
本体サイズ：W215×H347×D401mm
○FRGHLB860/ERN『ELDENRINGNIGHTREIGN』推奨PC
Windows 11 Home 64bit版 [正規版]
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
空冷CPUクーラー（CPS RT400-BK）
【MSI製】インテル B860 チップセット
32GB (16GB x2) メモリ【DDR5】
1TB M.2 NVMe SSD (Crucial P3 Plus)【Gen4】
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
【静音電源】750W ATX電源 80PLUS GOLD
IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応 + Bluetooth 5.3
本体サイズ：W230×H500×D465mm
○FRGHLB860/ERN2『ELDENRINGNIGHTREIGN』推奨PC
Windows 11 Home 64bit版 [正規版]
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
空冷CPUクーラー（CPS RT400-BK）
【MSI製】インテル B860 チップセット
32GB (16GB x2) メモリ【DDR5】
1TB M.2 NVMe SSD (Crucial P3 Plus)【Gen4】
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
【静音電源】850W ATX電源 80PLUS PLATINUM
IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応 + Bluetooth 5.3
本体サイズ：W230×H500×D465mm