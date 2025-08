The Right Light

今回は、8月17日(日)に『Amuse presents「Bright2025」』にてプレデビューLIVEを控えたThe Right Lightのメンバーにプロフィール帳を書いてもらった。他では明らかにされていない彼らのプライベートは、ファン必見!

■木戸啓人のプロフィール帳

The Right Light・木戸啓人のプロフィール帳

■黒木康正のプロフィール帳

The Right Light・黒木康正のプロフィール帳

■ショーン旺のプロフィール帳

The Right Light・ショーン旺のプロフィール帳

■西浦心乃助のプロフィール帳

The Right Light・西浦心乃助のプロフィール帳

■星秀光のプロフィール帳

The Right Light・星秀光のプロフィール帳

■松瀬太虹のプロフィール帳

The Right Light・松瀬太虹のプロフィール帳

取材・作成=HOMINIS編集部

公演情報

Amuse presents「Bright2025」

■開催日:2025年8月17日(日)

■会場: Zepp DiverCity (TOKYO)

※主催者判断により時間は変更になる可能性あり

■第一部<才能が輝くステージ> The Right LightプレデビューLIVE

16:00開演/17:00終演(予定)

■出演:The Right Light ほか2組(候補生)出演予定

■入場料:無料

※第二部<才能がみつかるステージ>の観覧は不可。

■第二部<才能が見つかるステージ> 未来の新グループ候補生を大募集!「Brightオーディション2025」

17:15開始(予定)

■オーディション内容:書類審査通過者が審査員を前に、30秒の自己PR(歌・ダンスなど)を披露。

※同オーディションは、The Right Lightの新メンバー募集ではない。

後援:TOKYO FM

【Audition】 アミューズ初の新グループ候補生オーディション「Brightオーディション2025」

<概要>

アミューズが未来のボーイズグループおよびガールズグループの新規結成に向けて、候補生を募集するオーディション「Brightオーディション2025」を開催。 同時期に実施している『AMUSE Auditon2025-26「私が撮りたかった俳優の原石展」』に応募している人も申し込み可能で、未来のボーイズグループ、ガールズグループで活躍したい!興味がある!という10〜18歳の男女を求めている。 書類審査通過者は、8月17日(日)Zepp DiverCity (TOKYO) Amuse presents「Bright2025」の第二部<才能が見つかるステージ>において、対面審査に参加。複数に分かれたブースにて約2名の審査員を前に1人ずつ30秒の自己PRを披露する。審査員はアミューズの社員のみならず、未来のスターになる“原石”を見つけたい大手レコード会社スタッフも参加する。

