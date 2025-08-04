ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¹ðÇò¡¢ºÊ²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤«¤é¿¿¤ÃÅö¥Ä¥Ã¥³¥ßÈïÃÆ¡¡±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×½ä¤ê¡Ö¥°¥Á¥°¥Á¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤Î²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤Ï¾å±é»þ´Ö¤¬2»þ´Ö50Ê¬¤ÎÄ¶Âçºî±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¡£ÍµÈ¤Ï¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹°ÂÅÄÏÂÇî¤Ë¡Ö¹ñÊõ¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤â¤â¤¦¤µ¤¹¤¬¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¤Í¡¢¹ñÊõ¹ñÊõ¡£²È¤Ç¤â¤Í¡Ø¹ñÊõ¤Ê¤¡¡¢3»þ´Ö¤«¤¡¡Ù¤È¥°¥Á¥°¥Á¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤¦¤µ¤¹¤¬¡¢±ü¤µ¤ó¤â¡Ø¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡©¡¡¤¤¤¤¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¡©¡Ù¤È¡£¡Ø¤Þ¤¢¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡Ä½ë¤¤¤·¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈºÊ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£