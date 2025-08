TikTokは2025年にTikTokを盛り上げたクリエイターを表彰するイベント『TikTok Awards Japan』を開催することを発表。また、新設部門を含む表彰カテゴリー12部門もあわせて公開された。

(関連:誰でも人魚になれる? TikTokで「AIマーメイドエフェクト」が流行している背景)

このたび、2025年を象徴する最も注目を浴びた動画を称える「Video of the Year」、教育系コンテンツを制作したクリエイターを称える「Learning Creator of the Year」といった部門が新たに設立された。

開催概要や各部門のノミネート情報など、アワードの最新情報は特設サイトにて確認することができる。

■表彰カテゴリー 一覧 ※予告なく変更となる可能性あり・Creator of the Year:TikTokで最も影響力のあったクリエイター・Video of the Year:2025年を象徴する、最も注目を浴びた動画 【新設】・Artist of the Year:音楽の力で多くのユーザーに感動や影響を与えたアーティスト・TikTok for Good:ショート動画を活用し、社会的意義のある発信や公的セクターのプロモーションにおいて効果的な取り組みを行った自治体・公的機関アカウント・Learning Creator of the Year:学びのあるコンテンツで多くのユーザーを惹きつけたクリエイター 【新設】・Short Drama of the Year:短いながらも心に残るドラマを制作し、視聴者に深い印象を残したアカウント・Entertainment Creator of the Year:エンターテインメントを通じて広く人々を楽しませ、日常に彩りを加えたクリエイター・Anime of the Year:アニメコンテンツの魅力を際立たせ、幅広いアニメファンに影響を与えたアカウント・Beauty Creator of the Year:最新のビューティートレンドやスキルを発信して活躍したクリエイター・Food Creator of the Year:料理やグルメを紹介し、視聴者の食欲をそそったクリエイター・Sports Creator of the Year:スポーツの魅力を独自の視点で伝え、ユーザーを魅了したクリエイター・Anime Fan Creator of the Year:アニメへの深い愛と知識を共有し、同じ趣味を持つコミュニティとつながったクリエイター

(文=リアルサウンドテック編集部)