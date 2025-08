【「ハトマーク」オリジナル商品】 8月5日より順次発売

イトーヨーカ堂は、8月10日の「イトーヨーカドーの日」に合わせ、イトーヨーカドーおよびヨークにて8月5日より「ハトマーク」をあしらったオリジナル商品25アイテムを順次発売する。

「イトーヨーカドーの日」は、2018年に一般社団法人日本記念日協会に制定された記念日であり、毎年8月10日(語呂合わせで「ハト」)にちなんだ限定商品が販売されている。初年度には「ハトティラミス」が発売され、その後も毎年多彩なアイテムが販売された。

今年はオリジナル商品として、建物と塔屋をモチーフにした2種類のデザインが楽しめる「光るアラームクロックペンスタンド」や、保冷ケース付きで持ち運びに便利な「ハト柄保冷ケース付き氷のう」など25アイテムが販売される。

また、「ハト」にちなんだ特別企画として、81円(税別)や810円(税込)の「均一商品」も登場する。

さらに、8月10日限定で、セブン&アイ共通商品券が当たる空くじなしの「〇〇〇本引きくじ」が実施される。

「ハトデザイングッズ」一部商品を紹介

□「ハトデザイングッズ」のページ

「【光る】アラームクロックペンスタンド」価格3,278円/販売日:8月9日~なくなり次第終了

「ハト柄ホットサンドメーカー」価格3,278円/販売日:8月9日~なくなり次第終了

「ハト柄保存ケース付き氷のう」価格:1,408円/販売日:8月9日~なくなり次第終了

「6面ムービングキューブパズルMEGA」価格:2,728円/販売日:8月9日~なくなり次第終了

「ハト柄ビッグバスタオル(約80×150cm)」価格:1,650円/販売日:8月9日~なくなり次第終了

「ハト目覚まし時計」価格:2,178円/販売日:8月9日~なくなり次第終了

「ハトグラス」価格:550円/販売日:8月9日~なくなり次第終了

「【光る】ハトロゴ特大スタンド」価格23,980円

「メンズ ハト柄ボクサーブリーフ(M・L・LL)」価格:1,089円/販売日:8月5日~なくなり次第終了

「メンズ・レディース兼用 ハト柄ソックス(サイズ:23~26cm)/販売日:8月5日~なくなり次第終了

※ 店舗により販売期間が異なる場合がございます。

※ 店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

セブン&アイ共通商品券が5人に1人当たる「○本引きくじ」

イトーヨーカドー65店舗にて、200・300・500本のくじが用意される。店舗によりくじの本数が異なっており、1回の参加費は5,000円(支払いは現金のみ)。5人に1人の確立で2等以上の賞品が当たる。なお、当日は店頭にて整理券が配布される。

【〇本引きくじ】

景品 500本引き 300本引き 200本引き 1等 商品券10,000円分 30本 18本 12本 2等 商品券7,000円分 70本 42本 28本 末等 商品券5,000円分 400本 240本 160本

●開催日:8月10日(日)開店より

※1等 、2等の本数に達し次第終了

※アプリ会員様抽選企画も同時に終了いたします。

●開催店舗:イトーヨーカドー65店舗

※開催店舗はHPにてご確認ください。

※小学生以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。

※詳しくは店頭ポスターをご確認ください。

イトーヨーカドーアプリ会員限定企画

〇本引き参加費の会計時に会員証バーコードを提示すると抽選で1,000名に、後日1,000円引きクーポンプが当たる。

当選者のクーポン配信日:8月21日(木)

※応募はお一人様1口限り

※詳しくは店頭ポスターをご確認ください。

※当選本数は実施全店の合計の本数となります

