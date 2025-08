■メジャー5thアルバム『FUNK FIRE』

2025年7月16日(水)リリース

https://lnk.to/funkfire

・初回限定盤(CD+Blu-ray):CRCP-40705 / \7,700(税込)

・通常盤(CD):CRCP-40706 / \3,300(税込)

◆CD収録 ※初回限定盤・通常盤共通1.未来サイダー2.生存フラグのサタデーナイト3.Ten4.Say Cheese!5.あったかい涙6.On Fire7.大人たちのPOPS8.GABA9.My Fantasy10.バッカナーレ【Blu-ray収録】※初回限定盤2025/1/22 BRADIO 15th Anniversary 「FUNKY SET」Live at LINE CUBE SHIBUYA01.Flyers02.Super Wonderful03.パーティーヘッド04.Back To The Funk05.真っ赤なカーチェイス06.ファンファーレ07.Overnight Superstar08.運命へ09.Switch10.ヨルゾラTreasure11.ギフト12.BAN BAN TONIGHT13.瞬き羽ばたき、故に繋がり14.DANCEHALL MAGIC15.FUNKASISTA16.ソウル・ギャラクシー17.幸せのシャナナ18.スパイシーマドンナ◆法人別オリジナル特典・Amazon:メガジャケ・タワーレコード(タワーレコード各店及びタワーレコードオンライン):ステッカー・セブンネットショッピング:オリジナルピック・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・クラウン徳間ショップ:缶バッジ・その他法人・全国拠点店:ポストカード※各店、先着のため数に限りがございますのでなくなり次第終了となります。※一部お取扱いしていない店舗もございますので予めご了承下さい。※ライブ会場等でのご予約・ご購入の場合、上記特典は対象外となります。