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14 On Fire
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2025Ç¯09·î28Æü¡ÊÆü¡Ë²¬»³¡¦IMAGE¡¡ OPEN 17:30 / START 18:00
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡ËÄ¹Ìî¡¦CLUB JUNK BOX OPEN 17:30 / START 18:00
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku OPEN 18:00 / START 19:00
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë´ä¼ê¡¦CLUB CHANGE WAVE¡¡ OPEN 17:30 / START 18:00
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦DRUM LOGOS OPEN 18:15 / START 19:00
2025Ç¯11·î01Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçCLUB QUATTRO OPEN 17:15 / START 18:00
2025Ç¯11·î07Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE24 OPEN 18:15 / START 19:00
2025Ç¯11·î08Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦CASINO DRIVE¡¡ OPEN 17:30 / START 18:00
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦Rensa OPEN 17:15 / START 18:00
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡Åç¡¦HIPSHOT JAPAN OPEN 17:15 / START 18:00
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL¡¡ OPEN 17:15 / START 18:00
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO¡¡ OPEN 17:15 / START 18:00
2025Ç¯12·î07Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦LOTS OPEN 17:15 / START 18:00
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CRCP-40707 / ¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray):CRCP-40705 / \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡§CRCP-40706 / \3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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3.Ten
4.Say Cheese!
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6.On Fire
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8.GABA
9.My Fantasy
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2025/1/22 BRADIO 15th Anniversary ¡ÖFUNKY SET¡×Live at LINE CUBE SHIBUYA
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02.Super Wonderful
03.¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ø¥Ã¥É
04.Back To The Funk
05.¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹
06.¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
07.Overnight Superstar
08.±¿Ì¿¤Ø
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12.BAN BAN TONIGHT
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14.DANCEHALL MAGIC
15.FUNKASISTA
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