上半期「LINEマンガ」で一番読まれた単行本に『メダリスト』、連載では『枯れた花に涙を』が１位に
電子コミックサービス「LINEマンガ」が、最も読まれた作品『LINEマンガ 2025上半期ランキング』を発表した。単行本ランキングでは『メダリスト』（講談社）、連載ランキングでは『枯れた花に涙を』が、それぞれ1位を獲得した。
【場面カット】『メダリスト』の展開に期待が高まる！頬を赤らめる司先生
『LINEマンガ 2025上半期ランキング』は、連載もしくは単行本作品の読者数、いいね数、購入数など複数の要素を加味し、2025年1月1日〜6月30日の期間中に最も支持を集めた作品をランキングしたもの。
『メダリスト』は、テレビ朝日系にてTVアニメ第2期の制作も決定している人気作品。フィギュアスケートの才能を開花させていく主人公・結束いのりと、指導者として成長していく明浦路司がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。2位は『キングダム』（集英社）、3位は『アオアシ』（小学館）が続いた。
『枯れた花に涙を』は、オリジナルのwebtoon作品。今年3月に連載を開始したばかりにもかかわらず、複雑な感情を丁寧に描いた大人のラブストーリーが評判を呼び、数々の人気作をおさえ1位を獲得。2位は『よくある令嬢転生だと思ったのに』、3位はアニメ化が決定した『入学傭兵』がランクインした。
「LINEマンガ」では、『LINEマンガ 宴（UTAGE）2025 SUMMER』を21日まで開催。週替わりで登場のクエストをクリアするとアイテムがもらえるほか、毎週150作品以上を対象とした無料話増量や、毎週20作品以上を対象とした「ギフト券」配布などのイベントを行っている。
◆『LINEマンガ 2025上半期ランキング』（単行本）
1位『メダリスト』（原作：つるまいかだ／講談社）
2位『キングダム』（原作：原泰久／集英社）
3位『アオアシ』（原作：小林有吾／小学館）
4位『転生したらスライムだった件』（原作：伏瀬・川上泰樹・みっつばー／講談社）
5位『薬屋のひとりごと（原作：日向夏／作画：ねこクラゲ／構成：七緒一綺／キャラクター原案：しのとうこ／スクウェア・エニックス）
6位『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社）
7位『シャングリラ・フロンティア』（原作：硬梨菜・不二涼介／講談社）
8位『SLAM DUNK』（原作：井上雄彦／集英社）
9位『波うららかに、めおと日和』（原作：西香はち／講談社）
10位『薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜（原作：日向夏／作画：倉田三ノ路／キャラクター原案：しのとうこ／小学館）
11位『片田舎のおっさん、剣聖になる〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜』（漫画：乍藤和樹／原作：佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／秋田書店）
12位『SAKAMOTO DAYS』（原作：鈴木祐斗／集英社）
13位『魔入りました！入間くん』（原作：西修／秋田書店）
14位『ONE PIECE モノクロ版（尾田栄一郎／集英社）
15位『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人・アベツカサ／小学館）
16位『呪術廻戦』（原作：芥見下々／集英社）
17位『主人恋日記』（原作：吉永ゆう／小学館）
18位『ダンダダン』（原作：龍幸伸／集英社）
19位『お気楽領主の楽しい領地防衛』（漫画：青色まろ／原作：赤池宗／原作イラスト：転／オーバーラップ）
20位『アンダーニンジャ』（原作：花沢健吾／講談社）
◆『LINEマンガ 2025上半期ランキング』（連載）
1位『枯れた花に涙を』（原作：Gae／LINEマンガ）
2位『よくある令嬢転生だと思ったのに』（原作：lemonfrog／脚色：DOYOSAY／絵：A-Jin （C）MSTORYHUB／LINEマンガ）
3位『入学傭兵』（原作：YC／作画：rakhyun／LINEマンガ）
4位『俺だけレベルアップな件』（漫画：DUBU［REDICE STUDIO］／原作：Chugong／脚色：h-goon （C）DUBU［REDICE STUDIO］，Chugong, h-goon 2018／D&C MEDIA）
5位『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』（原作：江藤俊司／線画：疾狼／背景：3rd Ie／着色・制作：Studio No.9／Studio No.9）
6位『ナノ魔神（画：GGBG 脚色：Great H 原作：HANJUNG WOLYA （C）RIVERSE／LINEマンガ）
7位『アカデミーの天才剣士』（文・絵：C.H／原作：SeoGwando（C）BLUEPIC／LINEマンガ）
8位『問題な王子様』（原作：Solche 漫画：CACTUS （C）SEOUL MEDIA COMICS／LINEマンガ）
9位『俺だけレベルMAXなビギナー』（脚色：WAN.Z［redice studio］／原作：Maslow／作画：swingbat （C）RIVERSE／LINEマンガ）
10位『再婚承認を要求します』（Alphatart， SUMPUL， HereLee （C）MSTORYHUB／LINEマンガ）
11位『コードネーム：バッドロー』（ストーリー：金正賢／作画：Lim lina／LINEマンガ）
12位『余命僅かだと思ってました！』（漫画：エシー／脚色：hyeyong／原作：Ari Choi／LINEマンガ）
13位『傲慢の時代』（脚色：SOY MEDIA 作画：Hansol／原作：Lemonfrog （C）SOY MEDIA／LINEマンガ）
14位『転生したらバーバリアンになった』（作画：MIDNIGHT STUDIO／脚色：Team the JICK／原作：Jung Yoon-kang （C）C&C Revolution Inc.／LINEマンガ）
15位『泣いてみろ、乞うてもいい』（漫画：VAN JI／原作：Solche／LINEマンガ）
16位『私の愛する圧制者』（脚色・作画：LICO／原作：Cersei （C）STUDIO LICO／LINEマンガ）
17位『俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜』（原作：江藤俊司／ネーム：フウワイ／線画：土田健太／背景：3rd Ie／着色：maruco／制作：Studio No.9／Studio No.9）
18位『星剣のソードマスター』（作画：juno／脚色：Hong Dae Ui／原作：Q10／LINEマンガ）
19位『回帰した公爵家の末息子は暗殺者』（作画・脚色：swingbat／原作：CoffeeLime （C）REDICE STUDIO／LINEマンガ）
20位『放っておけない関係』（原作：FLADA／脚色：VODAUVEU／作画：クォンクォン／LINEマンガ）
【場面カット】『メダリスト』の展開に期待が高まる！頬を赤らめる司先生
『LINEマンガ 2025上半期ランキング』は、連載もしくは単行本作品の読者数、いいね数、購入数など複数の要素を加味し、2025年1月1日〜6月30日の期間中に最も支持を集めた作品をランキングしたもの。
『枯れた花に涙を』は、オリジナルのwebtoon作品。今年3月に連載を開始したばかりにもかかわらず、複雑な感情を丁寧に描いた大人のラブストーリーが評判を呼び、数々の人気作をおさえ1位を獲得。2位は『よくある令嬢転生だと思ったのに』、3位はアニメ化が決定した『入学傭兵』がランクインした。
「LINEマンガ」では、『LINEマンガ 宴（UTAGE）2025 SUMMER』を21日まで開催。週替わりで登場のクエストをクリアするとアイテムがもらえるほか、毎週150作品以上を対象とした無料話増量や、毎週20作品以上を対象とした「ギフト券」配布などのイベントを行っている。
◆『LINEマンガ 2025上半期ランキング』（単行本）
1位『メダリスト』（原作：つるまいかだ／講談社）
2位『キングダム』（原作：原泰久／集英社）
3位『アオアシ』（原作：小林有吾／小学館）
4位『転生したらスライムだった件』（原作：伏瀬・川上泰樹・みっつばー／講談社）
5位『薬屋のひとりごと（原作：日向夏／作画：ねこクラゲ／構成：七緒一綺／キャラクター原案：しのとうこ／スクウェア・エニックス）
6位『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社）
7位『シャングリラ・フロンティア』（原作：硬梨菜・不二涼介／講談社）
8位『SLAM DUNK』（原作：井上雄彦／集英社）
9位『波うららかに、めおと日和』（原作：西香はち／講談社）
10位『薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜（原作：日向夏／作画：倉田三ノ路／キャラクター原案：しのとうこ／小学館）
11位『片田舎のおっさん、剣聖になる〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜』（漫画：乍藤和樹／原作：佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／秋田書店）
12位『SAKAMOTO DAYS』（原作：鈴木祐斗／集英社）
13位『魔入りました！入間くん』（原作：西修／秋田書店）
14位『ONE PIECE モノクロ版（尾田栄一郎／集英社）
15位『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人・アベツカサ／小学館）
16位『呪術廻戦』（原作：芥見下々／集英社）
17位『主人恋日記』（原作：吉永ゆう／小学館）
18位『ダンダダン』（原作：龍幸伸／集英社）
19位『お気楽領主の楽しい領地防衛』（漫画：青色まろ／原作：赤池宗／原作イラスト：転／オーバーラップ）
20位『アンダーニンジャ』（原作：花沢健吾／講談社）
◆『LINEマンガ 2025上半期ランキング』（連載）
1位『枯れた花に涙を』（原作：Gae／LINEマンガ）
2位『よくある令嬢転生だと思ったのに』（原作：lemonfrog／脚色：DOYOSAY／絵：A-Jin （C）MSTORYHUB／LINEマンガ）
3位『入学傭兵』（原作：YC／作画：rakhyun／LINEマンガ）
4位『俺だけレベルアップな件』（漫画：DUBU［REDICE STUDIO］／原作：Chugong／脚色：h-goon （C）DUBU［REDICE STUDIO］，Chugong, h-goon 2018／D&C MEDIA）
5位『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』（原作：江藤俊司／線画：疾狼／背景：3rd Ie／着色・制作：Studio No.9／Studio No.9）
6位『ナノ魔神（画：GGBG 脚色：Great H 原作：HANJUNG WOLYA （C）RIVERSE／LINEマンガ）
7位『アカデミーの天才剣士』（文・絵：C.H／原作：SeoGwando（C）BLUEPIC／LINEマンガ）
8位『問題な王子様』（原作：Solche 漫画：CACTUS （C）SEOUL MEDIA COMICS／LINEマンガ）
9位『俺だけレベルMAXなビギナー』（脚色：WAN.Z［redice studio］／原作：Maslow／作画：swingbat （C）RIVERSE／LINEマンガ）
10位『再婚承認を要求します』（Alphatart， SUMPUL， HereLee （C）MSTORYHUB／LINEマンガ）
11位『コードネーム：バッドロー』（ストーリー：金正賢／作画：Lim lina／LINEマンガ）
12位『余命僅かだと思ってました！』（漫画：エシー／脚色：hyeyong／原作：Ari Choi／LINEマンガ）
13位『傲慢の時代』（脚色：SOY MEDIA 作画：Hansol／原作：Lemonfrog （C）SOY MEDIA／LINEマンガ）
14位『転生したらバーバリアンになった』（作画：MIDNIGHT STUDIO／脚色：Team the JICK／原作：Jung Yoon-kang （C）C&C Revolution Inc.／LINEマンガ）
15位『泣いてみろ、乞うてもいい』（漫画：VAN JI／原作：Solche／LINEマンガ）
16位『私の愛する圧制者』（脚色・作画：LICO／原作：Cersei （C）STUDIO LICO／LINEマンガ）
17位『俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜』（原作：江藤俊司／ネーム：フウワイ／線画：土田健太／背景：3rd Ie／着色：maruco／制作：Studio No.9／Studio No.9）
18位『星剣のソードマスター』（作画：juno／脚色：Hong Dae Ui／原作：Q10／LINEマンガ）
19位『回帰した公爵家の末息子は暗殺者』（作画・脚色：swingbat／原作：CoffeeLime （C）REDICE STUDIO／LINEマンガ）
20位『放っておけない関係』（原作：FLADA／脚色：VODAUVEU／作画：クォンクォン／LINEマンガ）