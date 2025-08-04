ETF売買動向＝4日大引け、全銘柄の合計売買代金2896億円 ETF売買動向＝4日大引け、全銘柄の合計売買代金2896億円

4日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比26.2％増の2896億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.4％増の2301億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> 、ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株 <2846> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数 <1595> など24銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉシェアーズ ＮＡＳＤＡＱトップ３０ＥＴＦ <392A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> 、上場インデックスファンド日経高配当５０ <399A> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.35％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は8.12％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は5.18％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は4.95％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> は4.77％安、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> は4.70％安と大幅に下落した。



日経平均株価が508円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1380億9000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金941億1600万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が244億7400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が125億2200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が114億6000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が105億4700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が82億4500万円の売買代金となった。



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