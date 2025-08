京都の茶文化を体感！北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜

京都府・京都市・きょうとまるごとお茶の博覧会実行委員会が主催となって、2025年10月11日(土)〜13日(月・祝)の期間、北野天満宮にて「北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜」を開催。

北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜

開催日時 :2025年10月11日(土)〜10月13日(月・祝) 10:00〜17:00予定

会場 :北野天満宮(〒602-8386 京都府京都市上京区馬喰町)

主催 :京都府、京都市、きょうとまるごとお茶の博覧会実行委員会

(事務局:京都府文化生活部文化政策室)

京都府・京都市・きょうとまるごとお茶の博覧会実行委員会が主催となって、2025年10月11日(土)〜13日(月・祝)の期間、北野天満宮にて「北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜」を開催します。

■「北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜」開催の背景

「きょうとまるごとお茶の博覧会」では、京都の茶文化を支える茶人や茶商、茶の生産者から、茶器や茶道具、茶菓子の職人までが一緒になって、2025年4月から京都府内各地でお茶に関する様々な事業を展開してきており、これらの集大成としてイベントを開催します。

■「北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜」について

京都を訪れた国内外の観光客が京都の茶文化を体感できるよう、「茶道・煎茶道各流派による茶会」や「過去の「北野大茶湯」に関する展示」、「府内団体による野点茶会」、「茶文化にゆかりのある府内団体による販売・体験ブース」等、様々な取組を実施予定です。

