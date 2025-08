ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、恐怖レベルをさらに進化・増幅、圧倒的スケールの恐怖で “正気を失う”『ハロウィーン・ホラー・ナイト』を2025年9月5日(金)より順次開催!

2025年は、残虐なゾンビたちがパーク中を恐怖で染める『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の人気者、愛らしいけど、不気味なクマ「ハミクマ」のプロダクトをパーク史上最大のラインナップで展開されます!

“永遠を生きるとは、今日を生きることなの death”を合言葉に、一度会えば虜になる、この季節にしか会えないクセの強いハミクマが、2025年もパークで大活躍します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト 2025』ハミクマ まとめ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『ハロウィーン・ホラー・ナイト』開始日:2025年9月5日(金)より順次

日本におけるハロウィーン・イベントに新たな楽しみ方を提案、日本の秋シーズンに「超絶叫して超熱狂」する、全く新しいカテゴリのエンターテイメントを提供し続け、毎年人気を博している「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

2025年の秋も恐怖レベルをさらに進化・増幅、圧倒的スケールの恐怖で “正気を失う”『ハロウィーン・ホラー・ナイト』が順次開催されます。

2025年は、残虐なゾンビたちがパーク中を恐怖で染める『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の人気者、愛らしいけど、不気味なクマ「ハミクマ」のプロダクトをパーク史上最大のラインナップで展開。

“永遠を生きるとは、今日を生きることなの death”を合言葉に、一度会えば虜になる、この季節にしか会えないクセの強い「ハミクマ」が、2025年もパークで大活躍します。

毎年人気爆発の「ハミクマ」のフードやグッズの新発売はもちろん、モバイルアプリケーションLINEのスタンプも新たに発売。

さらに、「ハミクマ」は2025年秋から世界各地のユニバーサル・グループにも進出し、世界中の「ハミディーズ」に会いに行きます!

「ハミクマ」のポップコーンバケツがついにパークに登場

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始予定日:2025年9月3日(水)

販売場所:グラマシーパーク横ポップコーンカートなど

「ハミディーズ」の必携アイテムになるに違いない、新しいポップコーンバケツが登場。

お腹からはみ出したケーキやキャンディ、はみ出した目玉など、細部まで立体的に表現されたポップコーンバケツは、「ハミクマ」のメッセージも聞ける音声機能付きです。

中身のポップコーンは、はみ出たお菓子を連想させる“ストロベリークッキー”味になっています。

※商品のデザインや販売店舗および販売開始日は予告なく変更となる場合があります

※購入には当日有効の入場券または年間パスの提示が必要です。購入方法についてはユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトを確認ください

不気味だけどかわいいマスコットキーチェーンがリニューアル

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始予定日:2025年9月3日(水)

販売場所:ビバリーヒルズ・ギフト

毒々しくて甘〜い極彩色のニューカマー「ハミクマキャンディ」が仲間入り!

ストラップ付きのマスコットキーチェーンをリニューアルして2025年も販売されます。

カラフルなビーズや、ふわふわのファーストラップなど、それぞれの「ハミクマ」の個性がたっぷり詰まったデザインがポイントです。

※商品のデザインや販売店舗および販売開始日は予告なく変更となる場合があります

※イベントの開催実施期間と、グッズの販売期間は異なる場合があります

※購入には当日有効の入場券または年間パスの提示が必要です。購入方法についてはユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトを確認ください

アニメーション仕様の動く「ハミクマ」の LINE スタンプ発売決定

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

購入方法:公式LINEアプリから購入できます

販売開始予定日:2025年8月4日(月)15:00頃販売開始予定

モバイルアプリケーションLINEに「ハミクマ」のスタンプが初登場。

愛らしいけど激しく“はみ出す”不気味なクマ「ハミクマ」が、あなたの日常についに降臨します!

起床から就寝まで、何ということのない会話の数々が、ひと味違うダークな空気で彩られます。

なかなかはみ出せないあなたに送るここだけのスタンプです。

※本スタンプを購入するにはLINEアカウントが必要です。LINE アカウントは無料で作成できます

※LINE アプリの利用には通信料が発生します。通信料については使用されている通信会社にて確認ください

※詳しくはLINEアプリの公式 WEBサイトを確認ください

『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』開幕

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年9月5日(金) 〜11月3日(月)

開催時間:日によって異なります

開催場所:グラマシーパーク

「ハミクマ」たちに会える唯一無二の異空間、あの熱狂のパーティが、超絶ド派手にパワーアップ!

2025年は、毒々しくて甘〜い極彩色のニューカマー「ハミクマキャンディ」も仲間入りします。

「ハミクマ」「ハミクマソウル」「ハミクマパンク」とのコール&レスポンスで“大絶叫”!

パーク中が一体となる“超興奮”の宴へ体ごと浸って、すべてを忘れて楽しむことができるイベントです。

『ストリート・ゾンビ』のフィナーレを目の前で楽しめる特別版のチケットも新登場

ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ特別鑑賞エリア入場券鑑賞エリア:グラマシーパーク販売価格 :2,100円〜 ※入場日によって、価格が異なります販売期間 :2025年6月4日(水) 15:00〜販売中販売場所 :公式WEBサイト【フィナーレ付】ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ特別鑑賞エリア入場券鑑賞エリア:グラマシーパーク販売価格:2,500円〜 ※入場日によって、価格が異なります販売期間:2025年6月4日(水) 15:00〜販売中販売場所:公式WEBサイト

「ハミクマ」たちに会える唯一無二のショーを間近で存分に体感できる特別鑑賞エリアが、2025年も登場。

さらに、各日の運営時間ラスト回に『ストリート・ゾンビ』のフィナーレを目の前で楽しめる特別版が上演されます。

この特別版を目の前で楽しめるチケットも新しく販売。

特別鑑賞エリアで、アツい雄姿をその目に焼き付けることができるチケットです。

『ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー 〜ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー〜』に魅力的な特典が登場

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売価格:35,300円(1 名)〜 ※入場日によって、価格が異なります

販売期間:2025年6月4日(水)15:00〜販売中

販売場所:公式WEBサイト

専任ガイドによるご案内でパークのホラーをとことん満喫できる!アトラクション体験まで待ち時間を気にすることなく存分に楽しめる『ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー』が2025年も登場。

2025年は R.I.P.ツアー限定の「スペシャル・ゾンビ・グリーティング」が新たに登場します。

恐ろしいゾンビたちと一緒に、間近で写真を撮ることが可能です。

また、ダークな世界観で人気を集める「ハミクマ」と一緒に写真を撮影できる特別体験や『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』特別鑑賞エリア入場券、R.I.P. ツアー限定「ハミクマ」グッズのプレゼント特典も。

ツアー参加者しか味わえないワンランク上の超刺激体験を満喫すできるツアーです。

死んでも写るの death! ハミクマ・グリーティング・フォト

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

券種名称:死んでも写るの death! ハミクマ・グリーティング・フォト

実施場所:フォーティセカンド・ストリート・スタジオ

販売価格:4,500円

体験予約券販売場所:公式WEBサイト

実施期間:2025年9月5日(金) 〜 11月3日(月)

「ハミクマ」 or「ハミクマソウル」を独り占めできる、グリーティング・フォトイベントが、ゲスト自身のカメラで撮影でます。

ダークな世界観で魅了する「ハミクマ」、真っ白な黄泉の国であなたを待つ「ハミクマソウル」

どちらかをチョイスして、独り占め&間近でふれ合う究極体験に大興奮!

超特別なハロウィーンの思い出を、写真に残すことができます。

パーク中が“超興奮”の宴となり、体ごと浸って一体となる“超熱狂”のショー『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』を始め、パークの外でも「ハミクマ」に出会える新しい体験に期待が高まるハロウィーン・イベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2025年9月5日より順次開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト 2025』に登場する「ハミクマ」情報の紹介でした☆

東京・青山の「サーティワン」を占拠!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「喰うか。喰われるか。恐怖の I SCREAM店」 東京・青山の「サーティワン」を占拠!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「喰うか。喰われるか。恐怖の I SCREAM店」 続きを見る

「King Gnu」とコラボ決定!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』ゾンビ・デ・ダンス 「King Gnu」とコラボ決定!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・イベント2025』ゾンビ・デ・ダンス 続きを見る

HARRY POTTER and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.

© Nintendo

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ハミクマ」プロダクトを史上最大の規模で展開!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト 2025』 appeared first on Dtimes.