90Ç¯Âå¤Ë³èÆ°¤Î´Ú¹ñ¥Æ¥¯¥Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢58ºÐ¤Ç»àµî¡¡¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë°ì¼¼¤ÇÈ¯¸«
1990Ç¯Âå¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖE.O.S¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥ó¡¦¥ê¥ó¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È°åÎÅ¥ß¥¹¡É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤ÎÅÁÀâÅª¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤¬8·î3Æü¤Þ¤Ç¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ó¡¦¥ê¥ó¤µ¤ó¤Ï7·î31Æü¡¢¥½¥¦¥ëÆòâãÅç¡Ê¥è¥¤¥É¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£58ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¾»¦¤Îµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥«¥ó¡¦¥ê¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥°¥¡¥ó¥¹ÂåÉ½¤¬¼ê¤¬¤±¤¿3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖE.O.S¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£Åö»þ¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¥³¡¦¥½¥®¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥ó¡¦¥ê¥ó¤µ¤ó¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃ´Åö¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£
1993Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿E.O.S¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆëÀ÷¤ß¤ÎÇö¤«¤Ã¤¿¥æ¡¼¥í¥Æ¥¯¥Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ó¡¦¥ê¥ó¤µ¤ó¤ÏE.O.SÃ¦Âà¸å¡¢1995Ç¯¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖLynn O¡õX¡Ê¥ê¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤·¡¢²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£E.O.S¤Ï1997Ç¯¤Ë°ìÅÙ²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Î2018Ç¯¤Ë¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Ë¤è¤ë3¿ÍÁÈ¤ÇºÆ·ëÀ®¡£2020Ç¯º¢¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁêÃÌÁë¸ý¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃÏ¢ÌÁ¡ÊÅÅÏÃ¡¢¥á¡¼¥ëÁêÃÌ²ÄÇ½¡Ë
TEL¡§0570-783-556¡á¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë ¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç