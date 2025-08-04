ÌÀÆü5Æü(²Ð)¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éËÜ½£¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç±«¤Ë¤è¤ëÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ê¤É¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì

ÌÀÆü5Æü(²Ð)¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤«¤éËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢Á°Àþ¤¬ÆüËÜ³¤¤ÎÃÏ°è¤Ë¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î¼þÊÕ¤Ç¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤äÍë±À¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«±À¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç±«¤Ë¤è¤ëÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¹Ã¿®¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Û¤É±À¤¬Â¿¤¯¡¢°ì»þÅª¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ÊÍë±«¤äÃ»»þ´Ö¤Ç¶¯¤Þ¤ë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

ÌÀÆü¤ÎÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï?

¡Ú±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Û(Â¿¤¤½ê¤Ç)
5Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ
ËÌ³¤Æ»¡¡40¥ß¥ê
ÅìËÌ¡¡¡¡50¥ß¥ê

5Æü12»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ
ËÌ³¤Æ»¡¡120¥ß¥ê
ÅìËÌ¡¡¡¡120¥ß¥ê

¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤è¤ëÇÀºîÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀßÅù¤Ø¤ÎÈï³²¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¤È¤ë¤Ù¤­ÂÐ±þ¤Ï

¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶­ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â­¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

­¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

­¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

­¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£