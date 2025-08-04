『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』歴代興収TOP10入り。公開17日間成績
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第3弾キービジュアル
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開17日間の興行成績が公式Xにて発表された。観客動員数は1,255万8,582人、興行収入は176億3,955万7,600円だった。
7月28日に発表された公開10日間の興収は128億円超(128億7,217万6,700円)だった。また、前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の公開17日間の興収は約157億円、観客動員数は1,100万人だったため、興収・動員数ともに前作を上回るペースとなっている。
なお、興行通信社による歴代興収ランキングによれば、興収176億円を突破した「無限城編 第一章」は、2003年公開「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」の173.5億円を抜き、ランキング10位に入る形となった。
劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来、公開17日間で観客動員1255万8582人(興行収入176億3955万7600円)と大変多くの方にご鑑賞頂き心より御礼申し上げます。- 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) August 4, 2025
連日暑い日が続く中、映画館へ足を運んで頂いたお一人おひとりに深く感謝致します。#鬼滅の刃 #無限城編 pic.twitter.com/XYuiBMDGoL