『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第3弾キービジュアル
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開17日間の興行成績が公式Xにて発表された。観客動員数は1,255万8,582人、興行収入は176億3,955万7,600円だった。

7月28日に発表された公開10日間の興収は128億円超(128億7,217万6,700円)だった。また、前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の公開17日間の興収は約157億円、観客動員数は1,100万人だったため、興収・動員数ともに前作を上回るペースとなっている。

なお、興行通信社による歴代興収ランキングによれば、興収176億円を突破した「無限城編 第一章」は、2003年公開「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」の173.5億円を抜き、ランキング10位に入る形となった。