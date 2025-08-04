¡Ö±Êµ×ÉÔÌÇ¡×¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ª34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇðÌÚÍ³µª¡¢°µ´¬¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤æ¤¤ê¤ó¤ÏºÇ¶¯¡×¡Ö±Êµ×ÉÔÌÇ¤ÎÈþ¿Í¡×
¤ªÊ¢Á´³«¡ª´À¤À¤¯¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª(34)=¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È=¤¬½êÂ°»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤Þ¤ÇÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÇðÌÚ¡£¡Öº£Ç¯½é¤á¤Æ¥½¥í¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ÁÁ´¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÎý¤ê¤ËÎý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ã¤Ã¤Ñ¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡²Æ¤ÎºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡ª¡ª¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡ª¤Þ¤º¤ÏÂÎÎÏºî¤ê¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤æ¤¤ê¤ó¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤æ¤¤ê¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤æ¤¤ê¤ó¤µ¤óÂç¹¥¤¡×¡Ö±Êµ×ÉÔÌÇ¤ÎÈþ¿Í¡×¡Ö¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ÆåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£