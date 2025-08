LIVE Blu-ray & DVD『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』

2026年3月4日(水)発売

予約リンク:https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト:https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/



[Blu-ray]

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日:2026/3/4(水)

品番:KIXM-633〜5

収録枚数:3枚組

価格:\14,000(税抜価格:¥12,727)

音声[本編]:Dolby Atmos/リニアPCM 2ch

[特典映像]:リニアPCM 2ch



[DVD]

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日:2026/3/4(水)

品番:KIBM-1139〜43

収録枚数:5枚組

価格:\14,000(税抜価格:¥12,727)

音声:リニアPCM 2ch



<映像特典>

メイキング映像(仮)



<封入特典>

「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ



■セットリスト

【DAY1:2025年8月2日(土)】

overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜

1. Re:volution

2. DNA狂詩曲(ルビ:ラプソディ)

3. ワニとシャンプー

4. CONTRADICTION

5. BIONIC CHERRY

6. Acceleration

7. ココ☆ナツ

8. ROCK THE BOAT

9. ももいろ太鼓どどんが節

10. stay gold

11. 行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-

12. 孤独の中で鳴るBeatっ!

13. 走れ! -ZZ ver.-

14. Hanabi

15. BLAST!

16. GODSPEED

17. ツヨクツヨク

18. Event Horizon

19. Re:Story

<ENCORE>

20. 天手力男

21. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

22. コノウタ

23. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜



【DAY2:2025年8月3日(日)】

overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜

1. 天手力男

2. ロードショー

3. ワニとシャンプー

4. 泣いてもいいんだよ

5. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6. Nightmare Before Catharsis

7. ココ☆ナツ

8. 堂々平和宣言

9. ももいろ太鼓どどんが節

10. Re:volution

11. 行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-

12. Chai Maxx

13. 走れ! -ZZ ver.-

14. Re:Story

15. 一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16. BLAST!

17. On Your Mark

18. ツヨクツヨク

19. Acceleration

20. Hanabi



ENCORE

21. Event Horizon

22. レナセールセレナーデ

23. 愛を継ぐもの

24. キミノアト