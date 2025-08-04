GACKT¡¡HYDE¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤é¤ÈÄ¶¹ë²Ú5¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª¡Ö°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡×¹ðÇò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡²Î¼ê¤ÎGACKT¡Ê52¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¹ë²Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËHYDE¤È¿©»ö¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¤â¸Æ¤ó¤Çµ´Î¶±¡¤ÈMIA¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖL'Arc¡Áen¡ÁCiel¡×¤ÎHYDE¡¢³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Îµ´Î¶±¡æÆ¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎMiA¤È¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÎî¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡£UFO¤Ï¿®¤¸¤ë¤¬Í©Îî¤Ï¿®¤¸¤Ê¤¤¥ß¥¯¥ë¡£Í©Îî¤Ï¿®¤¸¤ë¤¬UFO¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤HYDE¡£µ´Î¶±¡¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡Ä¡£MIA¤Ï±ø¸À¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤É¤Ç¤«¤¤¥±¡¼¥¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ü¥¯¤È¥ß¥¯¥ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¥Þ¥¸¤Ç´ò¤·¤¤¤ó¤À¤¬¡£Ãç´Ö¤ËÉÔ°Õ¤Ë½Ë¤Ã¤ÆÌã¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤â¤ó¤À¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥¯¤ÈHYDE¤È¥ß¥¯¥ë¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø3¿Í¤È¤âÉ¡¤ò¹üÀÞ¤·¤Æº¸¤Î·ê¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡ÙHYDE¤Ï¼£¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¡¢É¡¤Ç¸ÆµÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¥¥Ä¤¤¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¥ó¤â¼£¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ä¡£É¡¤Ç¸ÆµÛ½ÐÍè¤ì¤Ð¿çÌ²¤Î¼Á¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¬¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼½¸ÃÄ¤ä¤ó¡×¡ÖÄ¶¹ë²Ú¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¼Ì¤Ã¤Æ¤ëÁ´°÷¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡ÖÉ¡¸ÆµÛ¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ë¿©¤ÙÊª¤ÎÌ£¤ò´°àú¤Ë¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¤ÏÂç»ö¡×¡ÖÊÒÂ¦¤ÎÉ¡¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆÄÌ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£