サラリーマンや主婦、シニアも低リスク・高収入を実現！ストラク「キッチン人」

ストラク「キッチン人」

ストラクは、年齢・経験を問わず、短時間で高収入を実現できる新しい働き方「キッチン人」の全国展開を開始。

顧客満足度の高い生和菓子を扱う本モデルを通して、社会の雇用問題と地域経済活性化に貢献していきます。

「キッチン人」とは、キッチンカーから着想を得た、個人が短時間で高収入を目指せる生和菓子販売事業の参加者のこと。

特別な資格や経験は不要。

イベント、百貨店、観光地、商業施設、屋外催事など、希望に応じて幅広い場所で活動でき、完全自由シフト制のため、副業や兼業として活動することも可能。

同社は、この販売ノウハウ研修・販促ツール提供・相談窓口など充実した支援体制を整えています。

好きな時間、好きな場所で働ける。

スキマ時間の活用にも最適!

●「働き方改革」と「キッチン人」

「働き方改革」とは、一人ひとりが個々の事情に応じて、多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための社会全体の取り組みです。

少子高齢化による生産年齢人口の減少、育児・介護との両立といった課題に対応する目的で推進されており、政府が掲げる「一億総活躍社会」の実現に向けた重要な施策でもあります。

2019年4月から関連法が順次施行され、単に「残業を減らす」だけでなく、働く人が意欲や能力を最大限に発揮できる環境を整え、企業文化や風土も含めて変革することが目指されています。

具体的には以下3つの柱で構成されています。

・長時間労働の是正

・正規・非正規の不合理な待遇差の解消

・多様な働き方の実現

しかし、制度が整っても、現場では「収入を増やすための選択肢が少ない」現実が続いています。

「キッチン人」はこうした課題に応え、この「多様な働き方の実現」を具体的に後押しするモデルです。

■【概要】

好きな時に好きなだけ働き、短時間で高収入を目指すことができます。

・年齢・性別・経験不問

・副業・本業どちらでも可能

・初期費用や在庫リスクが最小限

■【特徴】

・在庫管理不要

商品は本部が一括で供給・管理を行うため、販売者が在庫を抱えるリスクはありません。

赤字になりにくく、収益性の高い運営が可能です。

・完全自由シフト制

勤務時間・場所を制約されず、ライフスタイルに合わせて働けます。

育児・介護・学業・副業など、個々の事情に合わせた柔軟な働き方を支援。

・短時間高収入

商品の単価が高くリピート需要も多いため、少ない稼働時間でも安定した収益を得られます。

実際に月収50万円以上を実現した事例もあります。

・やる気と行動力があれば挑戦できる

資格や経験は一切不要。

接客に不安があっても、シンプルなマニュアルと研修で安心してスタートできます。

