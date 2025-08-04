JLab Japanは、商業施設「二子玉川 蔦屋家電」にて、JLab製品の販売を開始することを発表した。今回は人気のワイヤレスイヤホン5点が販売され、店内では実際に展示されている商品を実際に手に取ることも可能だ。

【画像あり】展示される5製品の商品画像

異なる音域に強みを持つドライバー搭載「Epic Lab Edition」 「Epic Lab Edition」製品画像

低音域と高音域それぞれに強みを持った2種類のドライバーが搭載されている。Bluetooth新規格「LE Audio」とハイレゾ対応にも対応している。

販売価格：36,800円（税込）製品ページ：https://jlab-audio.jp/products/epic-lab-edition-anc-true-wireless-earbuds

スポーツタイプのハイレゾ対応イヤホン「Epic Sport ANC 3」「Epic Sport ANC 3」製品画像

IP66の防塵防滴性能と52時間の長時間バッテリーを持つスポーツに活用できる仕様だ。ハイレゾにも対応しており、高音質サウンドにも再生できる音とスポーツ両方に妥協しない作りだ。

販売価格：19,800円（税込）製品ページ： https://jlab-audio.jp/products/epicsportanc3-truewirelessearbuds

ノイズキャンセリングを備えたコンパクトモデル「JBuds ANC 3」「JBuds ANC 3」製品画像

複数デバイスに同時接続や外部の音を取り込む機能が搭載されるなど、取り回しを重視したモデルだ。IP55規格に対応した防水・防塵性能のため、利用シーンも問わない強みがある。

販売価格：11,880円（税込）製品ページ：https://jlab-audio.jp/products/jbuds-anc-3-true-wireless-earbuds

睡眠時にも邪魔にならない極小イヤホン「JBuds Mini」「JBuds Mini」製品画像

従来のイヤホンよりもケースが半分になるほどの極小サイズが特徴。複数デバイス接続や外部音取り込みといった便利機能は小さくなっても遜色なく搭載されている。

販売価格：8,470円（税込）製品ページ：https://jlab-audio.jp/products/jbuds-mini-true-wireless-earbuds

片耳4.1gのボディ＋アクティブノイズキャンセリング搭載「GO POP ANC」「GO POP ANC」製品画像

片耳につき4.1gのボディにノイズキャンセリング、10mmのダイナミック・ドライバーを搭載しているモデルだ。今回紹介する5点の中でも販売価格が一番安い税込5,480円のため、気になる人は試しに買ってみるといいモデルではないだろうか。

販売価格：5,480円（税込）製品ページ：https://jlab-audio.jp/products/go-pop-anc-true-wireless-earbuds