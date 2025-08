■ニューアルバム『55 BLACK』

2025年8月2日(土)発売

【BIG盤 (CD+DVD)】

JBCJ-9159 ¥13,000- (税込)

◯ハードカバー・A4サイズスペシャルパッケージ仕様

◯A4サイズフォトブックレット(写真家Leslie Kee他撮影・全36P)

◯本人メッセージ&直筆サイン(プリント)入り

●特典DVD:55 BLACK SPECIAL MOVIE [約37分]

・55 BLACK ドキュメント Echoes in Fragment

・TOUR 2025 -55 BLACK- ダイジェスト

・TOUR 2025 -55 BLACK- 前半戦「今日のら・ら・ら 」

・「イチヌケタ」Music Video

・ 55 BLACK メイキングPHOTO SLIDESHOW

【STANDARD盤 (CD)】

JBCJ-9160 ¥4,000- (税込)

◯フォトブックレット(世界的写真家Leslie Kee他撮影・全36P)

◯本人メッセージ入り

▼CD収録曲

01 イチヌケタ

02 タッチダウン 〜featuring Asami from LOVEBITES〜

03 別れません私から消えませんあなたから

04 イチャイチャしようよ♡

05 通り雨のリグレット

06 GOLDEN QUEEN

※Miss International Queen Japan 公式応援ソング

07 パーリー パーリー

08 なつかしい日々

※『劇場版「ふにゃ〜り日和」ねこ駅長 さくらの物語』主題歌

09 oh my sisiter 〜featuring Taiji Sato from Theatre Brook, ComplianS〜

10 STAND UP!!★

※powered by 霞ヶ関キャピタル

11 イチヌケタ 〜 Single Edit 〜