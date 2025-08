テスラのオートパイロット機能を使っていた運転手が、ふと目を離した隙に一時停止標識を無視してしまい、2人を死傷させた件で、オートパイロットを提供したテスラにも責任の一端があるとの判決が下りました。テスラは控訴する構えです。Tesla found partially liable for fatal 2019 crash, hit with $243 million in damages - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2025/08/01/tesla-found-partially-liable-fatal-2019-crash-involving-driver-assistance-technology-jury-orders-200-million-damages/Tesla hit with $243 million in damages after jury finds its Autopilot feature contributed to fatal crashhttps://www.nbcnews.com/news/us-news/tesla-autopilot-crash-trial-verdict-partly-liable-rcna222344Florida jury throws huge fine at Tesla in Autopilot crash • The Registerhttps://www.theregister.com/2025/08/01/florida_tesla_verdict/2019年4月25日、フロリダ州キーラーゴを走行していたテスラのモデルSは、T字路にさしかかる際に交差点で停止できず、駐車中のSUVに衝突。SUVの隣に立っていた20歳のネイベル・ベネビデス・レオンさんが死亡し、ボーイフレンドのディロン・アングロさんが負傷しました。証拠として提出された資料によると、運転していたジョージ・マギー氏はスマートフォンを探すために道路から一瞬目を離していたそうです。衝突直前、車両は時速約100kmで走行していました。交差点には一時停止の標識があり、赤信号が点滅していたとのことです。ベナビデス・レオンさんの家族とアングロさんは以前、運転手を訴え、和解に達していました。2024年、アングロさんらは新たにテスラを提訴しました。原告側は「テスラがオートパイロットを本来想定されていない道路で作動させた」と主張しています。原告は、オートパイロットは高速道路でのみ作動するべきなのに、一般道路で有効化されていた点を問題視しています。さらに、原告はテスラが誤った安心感を顧客に与えたとも主張しました。テスラのオートパイロットは本来、常に運転手の監視が必要なものですが、顧客は「手や目を離しても大丈夫」と誤認している恐れがあり、実際にマギー氏もそのように考えていたとのことです。陪審は、オートパイロットが一般道路でも機能したという原告の主張を支持し、テスラは欠陥のある車両を市場に投入したと指摘しました。一方、テスラは運転手に全面的な責任があると主張しています。テスラの車両は作動中の機能に関わらず運転手が制御を担わなければならないと定められているため、事故の責任を負うことはなく、今回の事故では運転手が「スマートフォンを探したのが原因だ」と自身の責任を認めているため、テスラはこれをもって自社には責任がないとしています。陪審は、遺族に1億2900万ドル(約190億5000万円)の損害賠償が支払われるべきだと述べました。テスラはこのうち3分の1、つまり4300万ドル(約63億5000万円)を負担すべきと判断されています。さらに、テスラは2億ドル(約295億円)の懲罰的罰金を支払うべきとの判決も下り、テスラが支払うべき金額は合計2億4300万ドル(約359億円)に上りました。テスラのイーロン・マスクCEOは、「運転手が責任を認めたにもかかわらず、テスラに損害賠償命令が下された。テスラが控訴してくれることを祈る」という一般人の投稿に対し、「やります」と返信しています。