¥Þー¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Óー¤¬¡ØÍÅ²øµðÂç½÷¡ÙÌò¤« ¨¡ ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ðー¥È¥ó´ÆÆÄºî¤Ë¸ò¾ÄÃæ
À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¡¢±éµ»¾Þ¤Ë2ÅÙ¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥Þー¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Óー¡£¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥í¥Óー¤¬¡¢Ì¾¾¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ðー¥È¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë1950Ç¯Âå¤Î±Ç²è¡ØÍÅ²øµðÂç½÷¡Ù¤ÎºÆ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ë¡¢¼ç±é¡¦À½ºî¤È¤·¤Æ¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯2·î¡¢¥Ðー¥È¥ó¤¬1958Ç¯¤ÎSF¥Û¥éー±Ç²è¡ØÍÅ²øµðÂç½÷¡Ù¤ÎºÆ¥ê¥á¥¤¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ï¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤È¤ÎÁø¶ø¤Ë¤è¤ê50¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó15¥áー¥È¥ë¡Ë¤Ëµð¿Í²½¤·¤¿ÍµÊ¡¤Ê¿ÍºÊ¤¬¡¢Éâµ¤¤·¤¿É×¤ËÉü½²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¡£1993Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ê¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Ê¼ç±é¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø¥À¥ê¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Ê¤Î ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ò¾Ä¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢¥í¥Óー¤Ïµð¿Í½÷Ìò¤ò±é¤¸¤ë¸«¹þ¤ß¡£¼«¿È¤ÎÀ½ºî²ñ¼ÒLuckyChap¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¡¦¥¢¥Ã¥«ー¥êー¤È¥¸¥çー¥¸ー¡¦¥Þ¥¯¥Ê¥Þ¥é¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Î¥Ðー¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥ß¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¢¡Ø¥Óー¥È¥ë¥¸¥åー¥¹ ¥Óー¥È¥ë¥¸¥åー¥¹¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥È¥ßー¡¦¥Ïー¥Ñー¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò·óÇ¤¡£¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¡Ê2023¡Ë¤Î¥«¥¤¡¦¥É¥ë¥Ð¥·¥¢¥ó¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡£
µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥´ー¥ó¡¦¥¬ー¥ë¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¥®¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ó¤¬½é¹Æ¤ò¼¹É®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ¥Ã¦¡£¸½ºß¡¢À½ºî¥Áー¥à¤Ï¿·¤¿¤ÊµÓËÜ²È¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Óー¤Î½Ð±é¤ÏµÓËÜ¤ÎºÇ½ªÈÇ¼¡Âè¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤Ë¤è¤ë¶áÇ¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¤òÀ¸¤ó¤ÀÀ®¸ù¥³¥ó¥Ó¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏLuckyChap¤È¤Î´Ø·¸·ÑÂ³¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¡¢º£¸å¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ£¿ôÇ¯¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Óー¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ø¥¦¥ë¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥ë¥¹¥È¥êー¥È¡Ù¡Ê2913¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¸å¡¢¡Ø¥¹ー¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ç¥Ïー¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥óÌò¤òÇ®±é¤·¤Æ°ìÌö¥¹¥¿ー¤Ë¡£¡Ø¥¢¥¤,¥Èー¥Ë¥ã »Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë½é¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Óー¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Û¥éーºîÉÊ°Ê¾å¤Î¥É¥é¥ÞÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢¥Ðー¥È¥ó¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥Àー¥¯¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä±ÇÁüºî²È¤Ç¡¢¡Ø¥Óー¥È¥ë¥¸¥åー¥¹¡Ù¡Ê1988¡Ë¡Ø¥·¥¶ー¥Ï¥ó¥º¡Ù¡Ê1990¡Ë¡¢¡Ø¥Á¥ãー¥êー¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©¾ì¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡×¤ÇºÆ¤ÓÀ¤³¦¤òÀÊ´¬Ãæ¤À¡£
Source: