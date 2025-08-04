【超兄貴 アクションフィギュア アドン＆サムソン 2パック】 2026年3月 発売予定 価格：21,340円

海外のホビーメーカー「ストームコレクティブルズ」は、アクションフィギュア「超兄貴 アクションフィギュア アドン＆サムソン 2パック」を2026年3月に発売する。価格は21,340円。

本製品は、筋肉派シューティングゲーム「超兄貴」より、愛と筋肉の伝道師「アドン」と「サムソン」をアクションフィギュアで商品化したもの。

鍛え抜かれた肉体美は圧倒的な造形と彩色で再現され、多数の可動ポイントにより“愛のポージング”が炸裂するほか、男の最終兵器「メンズビーム」のエフェクトパーツも付属している。

なお海外商品のため、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでもメーカー交換ができない。

「超兄貴 アクションフィギュア アドン＆サムソン 2パック」

サイズ：高さ 約199mm セット内容アドンアドンヘッドパーツ×4(本体付属分含む)アドンハンドパーツ×5ペア(本体付属分含む)アドンメンズビームエフェクトサムソンサムソンヘッドパーツ×4(本体付属分含む)サムソンハンドパーツ×5ペア(本体付属分含む)サムソンメンズビームエフェクト台座×2

(C) extreme

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。