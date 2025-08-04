筋肉派シューティングゲーム「超兄貴」より愛と筋肉の伝道師「アドン」と「サムソン」が可動フィギュアで登場！
【超兄貴 アクションフィギュア アドン＆サムソン 2パック】 2026年3月 発売予定 価格：21,340円
アドン
アドンヘッドパーツ×4(本体付属分含む)
アドンハンドパーツ×5ペア(本体付属分含む)
アドンメンズビームエフェクト
サムソン
サムソンヘッドパーツ×4(本体付属分含む)
サムソンハンドパーツ×5ペア(本体付属分含む)
サムソンメンズビームエフェクト
台座×2
(C) extreme
海外のホビーメーカー「ストームコレクティブルズ」は、アクションフィギュア「超兄貴 アクションフィギュア アドン＆サムソン 2パック」を2026年3月に発売する。価格は21,340円。
本製品は、筋肉派シューティングゲーム「超兄貴」より、愛と筋肉の伝道師「アドン」と「サムソン」をアクションフィギュアで商品化したもの。
鍛え抜かれた肉体美は圧倒的な造形と彩色で再現され、多数の可動ポイントにより“愛のポージング”が炸裂するほか、男の最終兵器「メンズビーム」のエフェクトパーツも付属している。
なお海外商品のため、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでもメーカー交換ができない。
「超兄貴 アクションフィギュア アドン＆サムソン 2パック」サイズ：高さ 約199mm セット内容
アドン
アドンヘッドパーツ×4(本体付属分含む)
アドンハンドパーツ×5ペア(本体付属分含む)
アドンメンズビームエフェクト
サムソン
サムソンヘッドパーツ×4(本体付属分含む)
サムソンハンドパーツ×5ペア(本体付属分含む)
サムソンメンズビームエフェクト
台座×2
(C) extreme
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。