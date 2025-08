　「WCF×S.H.Figuarts」の最強コラボ再び！プレミアムバンダイ『ONE PIECE』ジオラマフィギュア・アクションフィギュア

「プレミアムバンダイ」では、『ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィ ギア5 SPECIAL-』と、『ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -ギア5-』の予約受付を2025年8月4日(月)16時に開始します。

プレミアムバンダイ『ONE PIECE』ジオラマフィギュア・アクションフィギュア

ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィ ギア5 SPECIAL-

・価格 :18,260円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:塗装済み完成品フィギュア…1

・商品サイズ:約21cm

・商品素材 :PVC/ABS/MABS 他

ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -ギア5-

・価格 :5,500円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:本体・交換用手首パーツ左右・交換用表情パーツ・

交換用伸びた腕パーツ左右・専用台座

・商品サイズ:約80mm

・商品素材 :ABS/PVC

<共通事項>

・対象年齢 :15才以上

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年8月4日(月)16時〜2025年9月28日(日)23時予定

・商品お届け:2026年1月予定

・発売元 :BANDAI SPIRITS

■商品特長

『ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィ ギア5 SPECIAL-』

様々なギア5の姿を立体化したギア5の魅力を詰め込んだジオラマフィギュア!

ジオラマ台座には「S.H.Figuarts」のモンキー・D・ルフィ -ギア5-も併せて飾ることが可能!

『ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -ギア5-』

「ワールドコレクタブルフィギュア」サイズの全身に可動機構を実装。

曲がる腕の交換用パーツや表情パーツなど豊富なセット内容で様々なシチュエーションを再現可能!

『ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィ ギア5 SPECIAL-』×『ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -ギア5-』(イメージ)

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

