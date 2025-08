3Ì¾¤Î¥­¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガッチャード』より初の大人向けメモリアルアイテム「PREMIUM DX メモリアルガッチャーイグナイター」の予約受付を、2025年8月4日(月)12時に開始しました。

プレミアムバンダイ 仮面ライダーガッチャード「PREMIUM DX メモリアルガッチャーイグナイター」

・価格 :7,920円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:メモリアルガッチャーイグナイター…1

ライドケミートレカ…4種各1枚

・商品サイズ:メモリアルガッチャーイグナイター

…H約150mm×W約210mm×D約110mm

・生産エリア:中国

・予約期間 :2025年8月4日(月)12時〜2025年9月5日(金)23時予定

・商品お届け:2026年3月予定

・対象年齢 :15才以上

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・発売元 :バンダイ

■商品特長

『仮面ライダーガッチャード』より、パワーアップアイテム「ガッチャーイグナイター」を、使用者3名のキャストボイス追加などアップデートを行ったメモリアル版として商品化します。

『ガッチャード』アイテムのメモリアル化は本商品が初となります。

商品には、メモリアルガッチャーイグナイターに加え、「マッハウィール」「ダイオーニ」のケミーカード、そして新規イラストとなる「バーンアップカード」2枚が付属します。

バーンアップカードは全身に炎の意匠が追加された「UFO-X」「エクシードファイター」をデザイン。

メモリアルガッチャーイグナイターと連動して、通常の「カスタムアップ」とは異なる「バーンアップ」というシステム音声とともに変身音が発動します。

メモリアルガッチャーイグナイター本体には天面にボタンを2つ増設し、宝太郎(演:本島純政)、スパナ(演:藤林泰也)、未来の宝太郎(演:DAIGO)3名のキャラクターボイスが発動可能。

またDX版未収録の劇中効果音や、劇中仕様にグレードアップした変身音、必殺技音も収録。

仮面ライダーファイヤーガッチャード、仮面ライダーヴァルバラド、仮面ライダーファイヤーガッチャードデイブレイクと、3人の仮面ライダーのなりきり遊びが充実の音声内容で楽しめます。

さらに外観面もブラッシュアップ。

DX版ではシルバー成形色だったパーツの大部分に塗装を追加。

さらにガンメタ成形色も深みのある黒成形色に変更し、一層高級感のある外観仕様となりました。

PREMIUM DX メモリアルガッチャーイグナイター(セット内容)

メモリアルガッチャーイグナイター

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

