3Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤è¤ê½é¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢2025Ç¯8·î4Æü(·î)12»þ¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§7,920±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ä1
¥é¥¤¥É¥±¥ß¡¼¥È¥ì¥«¡Ä4¼ï³Æ1Ëç
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼
¡ÄHÌó150mm¡ßWÌó210mm¡ßDÌó110mm
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡§Ãæ¹ñ
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯8·î4Æü(·î)12»þ¡Á2025Ç¯9·î5Æü(¶â)23»þÍ½Äê
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯3·îÍ½Äê
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§15ºÍ°Ê¾å
¡¦ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¡¢Â¾
¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§¥Ð¥ó¥À¥¤
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤è¤ê½é¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢2025Ç¯8·î4Æü(·î)12»þ¤Ë³«»Ï¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤ò¡¢»ÈÍÑ¼Ô3Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¥Ü¥¤¥¹ÄÉ²Ã¤Ê¤É¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë²½¤ÏËÜ¾¦ÉÊ¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Ï¥¦¥£¡¼¥ë¡×¡Ö¥À¥¤¥ª¡¼¥Ë¡×¤Î¥±¥ß¡¼¥«¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¿·µ¬¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥«¡¼¥É¡×2Ëç¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥«¡¼¥É¤ÏÁ´¿È¤Ë±ê¤Î°Õ¾¢¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖUFO-X¡×¡Ö¥¨¥¯¥·¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à²»À¼¤È¤È¤â¤ËÊÑ¿È²»¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼ËÜÂÎ¤Ë¤ÏÅ·ÌÌ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò2¤ÄÁýÀß¤·¡¢ÊõÂÀÏº(±é¡§ËÜÅç½ãÀ¯)¡¢¥¹¥Ñ¥Ê(±é¡§Æ£ÎÓÂÙÌé)¡¢Ì¤Íè¤ÎÊõÂÀÏº(±é¡§DAIGO)3Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿DXÈÇÌ¤¼ýÏ¿¤Î·àÃæ¸ú²Ì²»¤ä¡¢·àÃæ»ÅÍÍ¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÊÑ¿È²»¡¢É¬»¦µ»²»¤â¼ýÏ¿¡£
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ë¥Ð¥é¥É¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¡¢3¿Í¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬½¼¼Â¤Î²»À¼ÆâÍÆ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë³°´ÑÌÌ¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£
DXÈÇ¤Ç¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼À®·Á¿§¤À¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÂçÉôÊ¬¤ËÅÉÁõ¤òÄÉ²Ã¡£
¤µ¤é¤Ë¥¬¥ó¥á¥¿À®·Á¿§¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹õÀ®·Á¿§¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢°ìÁØ¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë³°´Ñ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
PREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼(¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ)
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 3Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡× appeared first on Dtimes.