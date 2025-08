サンエックスは4日、リラックマのアニメ化決定記念として、同アニメ制作を手掛けるProduction I.Gが描きおろした新テーマ「stay with me」の情報を解禁。アニメのティザーサイトをオープンさせ、グッズも発表した。同テーマのグッズを27日より、東京・松屋銀座にて開催される期間限定ショップ「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」にて先行販売。その後、10月上旬ごろより、全国の販売店やネットショップにて順次販売する。

「リラックマ」の新作アニメは、『ハイキュー!!』や『怪獣8号』など数多くの人気作品を手掛けてきたProduction I.Gが制作。描き下ろしたイラストは、リラックマがずっと愛してやまない「ホットケーキのルーティーン」を描いた心温まるシリーズとなる。「もしもリラックマがあなたのそばにいたら?」ホットケーキを作って出迎えてくれたり、一緒に食べてお昼寝して最高の昼下がりを過ごしたり、おかわりのホットケーキの香りで目覚めては、また寝てしまったり…何気ない日々にホッと一息するイラストで、リラックマたちが寄り添う。グッズは、リラックマたちが玄関でお迎えしている様子や、のんびり昼下がりで昼寝している様子、リラックマのモーニングルーティーンなどのかわいいデザインがあしらわれた文具や縫製品などが多数ラインナップされている。なお、松屋銀座での期間限定ショップ開催直前の8月25日、アニメの最新情報を発表することが決定した。(C)SAN-X / チームリラックマ(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.