¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¿À¸Í¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¡ÖKOBELCO¡¡CUP¡×¤ÇÌ¤Íè¤¢¤ë¹â¹»À¸¤ò»ØÆ³
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¡ÖKOBELCO¡¡CUP2025¡×Âè21²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¹çÆ±¥Á¡¼¥àÂç²ñ¤ÈÂè15²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»½÷»Ò¹çÆ±¥Á¡¼¥àÂç²ñ¡ÊÆÃÊÌ¶¨»¿¡¦KOBELCO¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢1¡Á3Æü¤ËÄ¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¤Î¿ûÊ¿¹â¸¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÎU17¡¢U18¡¢½÷»Ò¤Î3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î9ÃÏ°è¤«¤éÁª¼ê¤¬½¸·ë¡£ÁíÀª600¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¤ä¥é¥¬¡¼¥ë¤¬Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¡¦¿À¸Í¤«¤éÁª¼ê15¿Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ2¿Í¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¡£U18¡¢½÷»Ò¤Î³Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ã´Åö¤·¡¢Îý½¬¤ä»î¹ç¤Ê¤É¤Ç»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç½é¤á¤ÆÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤ò1°ÌÄÌ²á¤·¤¿U18ËÌ¿®±Û¤Ë¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½SHÆüÏÂº´ÆÆ¤¬ÂÓÆ±¤·¤¿¡£»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2Æü¤Ë¤Ï¡¢Îý½¬¤«¤éºÙ¤«¤¯»ØÆ³¡£¥Ñ¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤Ê¤É´ðÁÃ¤«¤éÅ°Äì¤·¤¿¡£Îý½¬¤Î½ªÈ×¤Ë¡Ö¥Ñ¥¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¤³¤Ã¤Á¡¢¥¹¥¯¥é¥à¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¤½¤Ã¤Á¡×¤ÈÆüÏÂº´¤¬¸À¤¦¤È¡¢Á´°÷¤¬ÆüÏÂº´¤Î²¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡U18ËÌ¿®±Û¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¼ç¾¤ÎFBÅÄÅçæÆÂç¡ÊÄáÍè3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¥¥Ã¥¯¤ò¤É¤³¤Ë½³¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢È½ÃÇ¤ÎÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤«¤é¤â¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡¡