¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛLucky Kilimanjaro¡¢¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÍÙ¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤âÈ¯É½
Lucky Kilimanjaro¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºå¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãLOVE MY DANCE LOVE YOR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¸½ºß¡¢Á´¹ñ12ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãLOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE¡ä¤ò³«ºÅÃæ¤ÎLucky Kilimanjaro¡£¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼È¯É½¤Ï¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±é¡¦TOYOSU PIT¤Ë¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÇ½ª¸ø±éÃÏ¤Ë¤ÏÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
8·î3Æü¡¢¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë½§PIT¤Ë¤Ï¡¢³«±éÁ°¤«¤éLucky Kilimanjaro¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ³«±é¤Î¹ç¿Þ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥í¥¢¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤ÈSE¤¬Î®¤ì»Ï¤á¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤È¤È¤â¤Ë¼«Á³¤ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·»Ï¤á¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿Í¤º¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¡¢SE¤Ë¤¢¤ï¤»±éÁÕ¤ò³«»Ï¡£ºÇ¸å¤ËVo.·§ÌÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡ÖLucky Kilimanjaro¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¡¢TOYOSU PIT¸ø±é¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤ËÍÙ¤ì¤Þ¤¹¤«¡© Are you ready¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥ë¡¼¥É¤Î¾å¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¾è¤»¡¢ÄêÈÖ¤Î´¥ÇÕ¶Ê¡Ö350ml Galaxy¡×¤Ç¿ôÀé¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È°ìÀÆ¤Ë´¥ÇÕ¡£¤½¤³¤«¤éÂåÉ½¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖHOUSE¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÄ¹¤é¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖSuper Star¡×¤òÈäÏª¡£Lucky Kilimanjaro¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡É¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡É¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½øÈ×¤«¤éÁ´³«¤Ë½Ð¤·¡¢Áá¤¯¤â¥Õ¥í¥¢¤ÏÇ®¶¸¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥»¥¤¥Ö¥¹¡¦¥ß¡¼¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡ÉLOVE¡É¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¡¢Ê¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÂç¿Íµ¤¶Ê¡ÖBurning Friday Night¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì½Ð¤¹¡£°ìÀáÌÜ¤«¤éÂç¹ç¾§¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Syn.ÂçÂí¤Î¡ÖTOYOSU PITÍÙ¤ì¤Æ¤ë¡¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Àª¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹Åù¤Ç¤âÉ¬¿Ü¶Ê¤Î¡Ö¥¨¥â¤á¤Î²Æ¡×¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡ÖMOONLIGHT¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥Õ¥í¥¢¤ò°ìµ¤¤Ë¥ì¥¤¥É¥Ð¥Ã¥°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¡£Lucky Kilimanjaro¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¤ò¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤ÏÃæÈ×¤Ø¿Ê¤à¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤ËÍÙ¤í¤¦¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢ºòÇ¯SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖKIDS¡×¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯°ìÈ¯ÌÜ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¼Â´¶¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖLucky Kilimanjaro¡¢¿·¶Ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢7·î2Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¤Ï¤ë¤«ËÊ¤¨¤ë¡×¤ò²Î¾§¡£·§ÌÚ¤¬¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥í¥¢¤òÀðÆ°¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë´ÑµÒ¤ÏºÆ¤ÓÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖKimochy¡×¡ÖDancers Friendly¡×¡Ö³Ú¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÍÙ¤ê¶¸¤ï¤µ¤ì¤ë¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÏËÜÆüºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤ËºÆ²ñ¤òÀÀ¤¤¹ç¤¦¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ËÜÊÔ¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤ÎMC¤ò¤·¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºå¤Ç¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
·§ÌÚ¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÊÑ³Ú¤·¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªLucky Kilimanjaro¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÍÙ¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍÙ¤é¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ö·¯¤¬ÍÙ¤ê½Ð¤¹¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì½ª±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿ÅìÌ¾ºå¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãLOVE MY DANCE LOVE YOR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE¡ä¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£ÆüÄø¤Ï¡¢2·î8Æü(Æü) ¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢3·î1Æü(Æü) ²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë3·î6Æü(¶â) Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·ôÇä¤ò´Þ¤à¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Photo by ¿¹»³³Ø¹À
¡ãLOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE¡ä
½ªÎ»¸ø±é¤Ï³ä°¦
8/9¡ÊÅÚ¡Ë Ì¾¸Å²°¡§Zepp Nagoya
OPEN/17:00 START/18:00
9/20¡ÊÅÚ¡Ë ¹â¾¾¡§Festhalle
OPEN/17:00 START/18:00
9/23¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë Ê¡²¬¡§Zepp Fukuoka
OPEN/17:00 START/18:00
10/25¡ÊÅÚ¡Ë Âçºå¡§¤Ê¤ó¤ÐHatch
OPEN/17:00 START/18:00
10/26¡ÊÆü¡Ë ²¬»³¡§CRAZY MAMA KINGDOM
OPEN/17:00 START/18:00
11/16¡ÊÆü¡Ë ¹Åç¡§CLUB QUATTRO
OPEN/17:00 START/18:00
11/24¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë »¥ËÚ¡§Zepp Sapporo
OPEN/17:00 START/18:00
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¼õÉÕÃæ¡Û
Ì¾¸Å²°¡§Zepp Nagoya ¢¨2F SOLD OUT
¹â¾¾¡§Festhalle
Ê¡²¬¡§Zepp Fukuoka
¡ãÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ä
¡ï6,000
¡ãLOVE MY DANCE LOVE YOR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE¡ä
2026/2/8(Æü)¡¡Âçºå¡§¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026/3/1(Æü)¡¡Ì¾¸Å²°¡§²¬Ã«¹Ýµ¡ Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²
2026/3/6(¶â)¡¡Åìµþ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊóÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
´ë²èÀ©ºî¡§dreamusic Artist Management,Inc.¡¿VINTAGE ROCK std.
TOTAL INFORMATION¡§VINTAGE ROCK std.
TEL. 03-5787-5350 [Ê¿Æü12:00¡Ý17:00]¡¿WEB https://vintage-rock.com
¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
¡ãMusic Splash!¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û8/27(¿å)
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÂçºåÉÜ¡§ Zepp Osaka Bayside
¡ãSkyrocket Company FESTIVAL¡Á²Î¤Ã¤Æ¡ªÍÙ¤Ã¤Æ¡ªÂç±ã²ñ¡ª¡Á¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û8/30(ÅÚ)
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÅìµþÅÔ¡§Ê¸µþ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë
¡ãSWEET LOVE SHOWER 2025¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û8/29(¶â)¡¢8/30(ÅÚ)¡¢8/31(Æü)
¡Ú²ñ¾ì¡Û»³Íü¸©¡§»³Ãæ¸Ð¸òÎ®¥×¥é¥¶ ¤¤é¤é
¡Ú½Ð±éÆü¡Û8/31(Æü)
¡ãRHYTHM AND RIDE MUSIC FESTIVAL¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û9/6(ÅÚ)
¡Ú³«¾ì¡Û¿ÀÆàÀî¸©¡§ÀîºêÅù¡¹ÎÏÎÐÃÏ
¡ã¥í¥Ã¥¯¤ÎºÙÆ» 2025¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û9/11(ÌÚ)
¡Ú²ñ¾ì¡ÛµÜ¾ë¸©¡§ÀçÂæGIGS
¡ãROCK IN JAPAN FES. 2025¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û9/13(ÅÚ)¡¢9/14(Æü)¡¢9/15(·î¡¦½Ë)¡¢9/20(ÅÚ)¡¢9/21(Æü)
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÀéÍÕ¸©¡§ÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à
¡Ú½Ð±éÆü¡Û9/14(Æü)
¡ãMt.FUJIMAKI 2025¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û9/27(ÅÚ)
¡Ú²ñ¾ì¡Û»³Íü¸©¡§»³Ãæ¸Ð¸òÎ®¥×¥é¥¶ ¤¤é¤é
¡ãPIA MUSIC COMPLEX 2025¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û10/4(ÅÚ)¡¢10/5(Æü)
¡Ú²ñ¾ì¡Û¿ÀÆàÀî¸©¡§²£ÉÍ ¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
¡Ú½Ð±éÆü¡Û10/5(Æü)
¡ãTOKYO ISLAND 2025¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û10/11(ÅÚ)¡¢10/12(Æü)¡¢10/13(·î½Ë)
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÅìµþÅÔ¡§³¤¤Î¿¹¸ø±à(Åìµþ)
¡Ú½Ð±éÆü¡Û10/13(·î½Ë)
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ï¤ë¤«ËÊ¤¨¤ë¡×
2025/7/2 RELEASE
https://lnk.to/lk_harukahoeruNR
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Lucky Kilimanjaro¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
Photo by ¿¹»³³Ø¹À