エンビードの左ヒザにトラブルは続く？…現地記者が懸念を指摘「リーグで悪い噂が広まっている」

左ヒザのケガで欠場が続き、昨シーズンは19試合のみの出場となったジョエル・エンビード(フィラデルフィア・セブンティシクサーズ)。キャリアを通してケガに悩まされており、9年間のキャリアですでに通算欠場試合数は400を超えている。

大黒柱であるエンビードやベテランフォワードのポール・ジョージ、エースガードのタイリース・マクシーが離脱する機会が多く、プレーオフを逃す結果となったシクサーズ。新シーズンでは挽回を図りたいところだが、エンビードのコンディションは想定よりも悪いかもしれない。

NBAインサイダーのブレット・シーゲル記者によると、エンビードのヒザの状態には懸念が生じている模様。すでにリーグ全体では、深刻な状態だとして情報が広まっているという。

Only updates are that George is out for the start of training camp and may not play in the preseason. Too early to tell there.

As for Embiid, there is genuine concern about his knee health. Of course word from Philly gets downplayed, but around the league, word is bad. https://t.co/4lLry1FM9A

- Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) August 3, 2025