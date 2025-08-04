¶¶ËÜ°¦¡¢Èþ¤·¤¤¤¦¤Ê¤¸¤¢¤é¤ï¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤¬ÏÃÂê¡ÖÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬3Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Ð±éÃæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£±ð¤Ã¤Ý¤¤ÃåÊª»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ°¦¡¢ÍÅ±ð¤ÊÃåÊª»Ñ¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡¶¶ËÜ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙÂè29²ó¡Ö¹¾¸ÍÀ¸ÄÕ²°µØÆ¤¡×¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢»ç¤ÎÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤¬¤¦¤Ê¤¸¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ËÎ®¤·ÌÜ¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¶¶ËÜ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè29²ó¤Ç¤Ï·àÃæ·à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¶¶ËÜ¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç·Ý¼Ô¤Î¤ª¤¨¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¶¶ËÜ¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÃåÊª»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉâÀ¤³¨¤«¤éÈ´¤±½Ð¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶¶ËÜ°¦¡Ê¤Ï¤·¤â¤È ¤¢¤¤¡Ë
1996Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØGive and Go¡Ù¤Ç¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¹ðÇò¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¶¶ËÜ°¦¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ai__hashimoto¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ°¦¡¢ÍÅ±ð¤ÊÃåÊª»Ñ¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡¶¶ËÜ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙÂè29²ó¡Ö¹¾¸ÍÀ¸ÄÕ²°µØÆ¤¡×¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢»ç¤ÎÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤¬¤¦¤Ê¤¸¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ËÎ®¤·ÌÜ¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¶¶ËÜ¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÃåÊª»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉâÀ¤³¨¤«¤éÈ´¤±½Ð¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶¶ËÜ°¦¡Ê¤Ï¤·¤â¤È ¤¢¤¤¡Ë
1996Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØGive and Go¡Ù¤Ç¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¹ðÇò¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¶¶ËÜ°¦¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ai__hashimoto¡Ë