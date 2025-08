小悪魔的な“あざとかわいさ”と、バスト100センチのド迫力ボディを武器に各誌を席巻する人気グラビアアイドル・世良ののかのファースト写真集「ののかっぷ。」(小学館)が9月19日(金)に発売されることが決定した。

「世良ののか1st写真集 ののかっぷ。」

「世良ののか1st写真集 ののかっぷ。」

撮影の舞台は台湾。2泊3日の日程で、世良は水着や下着など10着以上の衣装を着こなした。北東部の港からはヨットで出航し、ニット地のブルーの水着を脱ぎとる大胆な行動に。夕景が美しい北部のビーチでは、赤のリゾートワンピのまま海に入り、さらに赤の三角ビキニ姿になって波と戯れる。ホテルのベッドルームでは、爽やかな朝陽に包まれながら、ボリュームたっぷりの通称「ののかっぷ」を下から横から披露し、一糸まとわぬ裸身をあらわにした。

極めつきは、昔ながらの安宿で着用した、赤のシースルータンクトップ。雑誌のグラビアでは決して見せなかった、バストトップの存在感が浮き彫りになりました。そのほかにも、素肌にオーバーオールを着てスナックをほおばるシーンや、台北の夜市ではしゃぐ様子など、普段は見せない素顔を見せている。

世良ののか コメント

憧れだった写真集。まさか自分が写真集を出せるなんて夢にも思わなかったです。正直まだ実感が湧いていないです。

この写真集の撮影は、生まれてきて1番楽しい時間でした。

本当に楽しくて、ほんの少し自分がキラキラしているように思えて、きっと私が人生を振り返るときに思い出すのは、この写真集を撮っていた瞬間なんだろうなと思います。

ずっと誰かの脇役だった私にとってグラビアは初めて自分が主役になれたような気持ちになれるもので、何度撮影を重ねても泣けるほどうれしい出来事です。

今回の写真集はちょっぴり大胆になってみました。恥ずかしかったけど、本当の自分をさらけ出せた大切な1冊になっています。

1人でも多くの方に手に取ってもらえたらうれしいです。

<プロフィール>

せら・ののか

1999年3月16日生まれ、神奈川県出身。身長155cm、B100W58H93。「ミスiD2021」でネクストグラビアクイーン賞を受賞。 好きなものはジブリ、音楽、ピアノ。

公式X:@pia__nono

公式Instagram:@pia__nono

書誌情報

「世良ののか1st写真集 ののかっぷ。」

撮影:鈴木ゴータ

定価:4180円(税込)

A4判112頁

ISBN:978-4-09-682501-3

2025年9月19日(金)発売

小学館

©SHOGAKUKAN

撮影:鈴木ゴータ

The post 世良ののか、バスト100cmのド迫力ボディ披露 1st写真集「ののかっぷ。」発売決定 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.