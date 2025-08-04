IIJmio、他社からの乗り換えでの端末割引に「iPhone 15」などを追加
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、「IIJmioモバイルサービス」で、ギガプランに他社からの乗り換え（MNP）をすると、割引価格で購入できる対象機種の追加と一部対象機種の割引価格を変更した。
iPhone 15
新たに追加された機種は、Appleの「iPhone 15（128GB）」、シャオミの「OPPO A3 5G」、「POCO F7 Pro（12GB／256GB）」、「POCO F7 Pro（12GB／512GB）」、「POCO F7 Ultra（12GB／256GB）」、「POCO F7 Ultra（12GB／512GB）」。
割引価格を変更した機種は、Appleの「iPhone SE（第2世代）64GB 美品」、「iPhone SE（第3世代）64GB／128GB 未使用品」、サムスンの「Galaxy S22（docomo版）」、motorolaの「razr 40 ultra」、「edge 40 neo」、「edge 50 pro」。
ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」に他社からの乗り換え（MNP）と同時に対象端末を購入すると1契約者（mioID）1台まで対象機種を割引価格で購入できる。
なお、一部機種は8月31日まで開催されている「サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】」の期間限定価格となる。対象機種名 特別価格 iPhone 15（128GB） 8万9800円（3743円×24回） OPPO A3 5G 1万2800円（534円×24回） POCO F7 Pro（12GB／256GB） 5万4800円（2284円×24回） POCO F7 Pro（12GB／512GB） 7万4800円（3118円×24回） POCO F7 Ultra（12GB／256GB） 8万9800円（3743円×24回） POCO F7 Ultra（12GB／512GB） 9万4800円（3951円×24回） iPhone SE（第2世代）64GB 美品 1万9800円（826円×24回） iPhone SE（第3世代）64GB 未使用品 4万9800円（2076円×24回） iPhone SE（第3世代）128GB 未使用品 5万9800円（2493円×24回） Galaxy S22（docomo版） 4万2980円（1793円×24回） motorola razr 40 ultra 7万9800円（3326円×24回） motorola edge 40 neo 1万4800円（618円×24回） motorola edge 50 pro 2万9800円（1243円×24回）