【ハッピーセット「ポケモン」】 第1弾:8月8日~8月14日 第2弾:8月15日~8月21日 第3弾:8月22日~ 価格: 490円~520円(税込)

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「ポケモン」を8月8日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は490円(税込)より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」と「ハローキティ」に続いて、今月は新たなハッピーセット「ポケモン」が登場する。今回は久しぶりに1種類のみの展開となっており、第1弾は8月8日から8月14日まで、第2弾は8月15日から8月21日まで展開され、それぞれ各弾4種類の合計8種類+ひみつのおもちゃ1種類を含む、全9種類が用意されている。また、8月22日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた!」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「ポケモン」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことができたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

本稿でご紹介するハッピーセット「ポケモン」は、皆さんご存じの「ポケットモンスター」を題材にしたおもちゃだ。今回は、ピカチュウやイーブイといったおなじみのポケモンたちに加えて、10月16日に発売される新作ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A(ゼットエー)」に登場するメガルカリオやメガリザードンXなど、メガシンカを遂げたポケモンたちを題材にしたおもちゃも含まれている。

今回のハッピーセット「ポケモン」で選ばれたテーマは「想像力、図形・空間、生活習慣・身体動作」だ。いずれのおもちゃも、「ポケモン」らしい見た目だけではなく、その動きも含めた動作が楽しめるようになっているところが魅力である。

ユニークな動作が楽しめる「ポケモン」たちのおもちゃが登場!

今回のハッピーセット「ポケモン」では、第1弾と第2弾合わせて合計9種類のおもちゃが展開される。

第1弾では、「ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ」、「ヒトカゲのくるくるスピナー」、「メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー」、「ゼニガメのモンスターボールローラー」の4種類がおもちゃとして登場する。

それに続く第2弾では、「ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー」、「メガリザードンXのくるくるスピナー」、「フシギダネのモンスターボールローラー」、「イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー」の4種類に加えて、ひみつのおもちゃ1種類が用意されている。今回はおもちゃ袋ではなくおもちゃ箱となっており、第1弾が黄色で、第2弾はピンク色だ。

こちらが第1弾(8月8日~8月14日)のハッピーセット「ポケモン」に登場するおもちゃ。写真左から「ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ」、「ヒトカゲのくるくるスピナー」、「メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー」、「ゼニガメのモンスターボールローラー」

こちらが第2弾(8月15日~8月21日)のハッピーセット「ポケモン」に登場するおもちゃ。写真左から「ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー」、「メガリザードンXのくるくるスピナー」、「フシギダネのモンスターボールローラー」、「イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー」

こちらが今回のおもちゃ箱だ。左が第1弾で右が第2弾

先述したように日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「ポケモン」には「想像力、図形・空間、生活習慣・身体動作」がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。ピカチュウやフシギダネなど、それぞれのポケモンたちの能力を思い浮かべながら遊ぶことで想像力を高めていくことができる。

モンスターボールを転がしたりスピナーを回して遊ぶなど、今回は珍しく第1弾と第2弾で同様の楽しみ方ができるおもちゃが登場する。こうしたおもちゃをうまく転がしたり、あるいは飛ばしたりする動作は目で対象の位置を見定め、手指を器用に操作する協調が必要になる。それが図形や空間の認識、身体動作を高めてくれるのだ。

もちろん、単純にポケモングッズとして集めても楽しいものばかりである。とくに今回は第2弾でひみつのおもちゃがひとつ含まれているので、こちらでどんな種類のポケモンが登場し、そしてどんなタイプの遊びが楽しめるのかというところも気になる部分だ。

ポケモンのフィギュアとしても魅力的なおもちゃが登場!

こちらはくるくる回して遊ぶスピナーのおもちゃだ

モンスターボールをモチーフにしたおもちゃも用意されている

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

※ハッピーセット「ポケモン」を、おひとりでも多くのお子様にお届けするため、8月9日(土)-8月11(月・祝)の3日間はおひとりさま5セットまでのご購入をお願いいたします。

※おもちゃおよびポケモンカードの種類につきましては、あらかじめ封入されているため、お選びいただくことはできません。なお、5セットをご購入いただいた場合でも、すべての種類のおもちゃ・カードが揃うとは限りません。

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。