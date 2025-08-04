¡È¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÄÔÌç¥¢¥Í¥é¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¡õ¥Ö¡¼¥Ä¤Î¥³¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡¡ºÇ¶¯¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎÄÔÌç¥¢¥Í¥é¡Ê31¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡õ¥Ö¡¼¥Ä¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖRd.4¡¡Day2¡¡1¹æ¼Ö¤Ï»³²¼Áª¼ê2°ÌÉ½¾´Âæ¤Ç¤·¤¿¡ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Þ1ÉÃº¹¤ÇÀË¤·¤¯¤â2ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¤¬2¥ì¡¼¥¹¤È¤âÉ½¾´Âæ¤Î1¹æ¼Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁá¥¹¥ó¥®¡ª¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¼¡Àï¤Ï¥Õ¥ë¥¦¥§¥¤¥È¤Ç¤¹¡¡¤Ö¤Ò¡¡»³²¼Áª¼ê¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡¡ºÇ¶¯¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¥³¥¹¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡¡¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¬2¿Íµï¤ë¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹âåºÎï¤ÎÈþ¿Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸´Ñ¤Æ¤Æ¥Ó¥¸¥å¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¤Î¤ËÃý¤ë¤È²Ä°¦¤¤¤Î¤Ï¥º¥ë¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÔÌç¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËPacific¡¡Fairies¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏTOM¡ÇS½êÂ°¡£²¬»³¸©½Ð¿È¤Ç¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB80¡¦W55¡¦H87¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥¾¥ó¥Ó±Ç²è´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¡¢¿²¤À¤á¡£