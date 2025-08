マクドナルドが販売する「ハッピーセット」に学習漫画「科学漫画サバイバル」シリーズより、『テーマパークのサバイバル』をハッピーセット用に特別編集したスペシャルブックが登場。

「科学漫画サバイバル」シリーズが、3度目の登場です!

楽しみながらアトラクションのしくみや科学的な原理について学べます。

マクドナルド「ハッピーセット」マンガ「科学漫画サバイバルシリーズ テーマパークのサバイバル 特別編」

販売期間:2025年8月8日(金)〜約3週間(予定)

販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

文/ポドアルチング 絵/韓賢東

学習漫画「科学漫画サバイバル」シリーズより、『テーマパークのサバイバル』をハッピーセット用に特別編集したスペシャルブックが登場します。

科学漫画サバイバルシリーズ テーマパークのサバイバル 特別編」はテーマパーク「ゾンビパーク」に出かけたジオとピピが行く先々でトラブルに巻き込まれながら、大ピンチを乗り越えるストーリー。

マンガのストーリーに関わる 2つのオリジナルゲームが付いています。

スマートフォンで QR コードを読み込むとストーリーと連動したゲームを遊ぶことができます。

巻末にあるテーマパークに関するクイズ と

人気キャラクターのシールもあわせて楽しめます。

※QR コードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

2つのオリジナルゲーム

ゲームプレイ可能期間:2025年8月8日(金)5:00~2025年9月30日(火)23:59

マンガのストーリーに関わる2つのオリジナルゲームがスマートフォンで遊べます。

スマートフォンのカメラを起動させ、ハッピーセット「テーマパークのサバイバル特別編」に記載されたQRコードを読み取ると、2つのゲームが楽しめます。

ひとつめは、アトラクションを体験できる人を見極めて安全に楽しむシミュレーションミニゲーム「セーフゲートキーパー」

ふたつめはドロップタワーを動かすプログラミングミニゲーム「ドロップタワーオペレーション」です。

ゲームをプレイすることで、マンガ「テーマパークのサバイバル特別編」をさらに楽しめます。

遊び方

スマートフォンのカメラを起動。

ハッピーセット「テーマパークのサバイバル特別編」に記載されたQRコードを読み取り、ルールを読むとスタートボタンが表示されます。

マクドナルド「ハッピーセット」マンガ「科学漫画サバイバルシリーズ テーマパークのサバイバル 特別編」は2025年8月8日(金)より全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)にて販売です。

※数量に限りがあります。

なくなり次第終了です。

※マンガはハッピーセット用に作成された小さいサイズの書籍です。

©2025 Podoal Friend, Han Hyun-Dong/Mirae N, 朝日新聞出版

