【週刊ビッグコミックスピリッツ 2025年第36・37合併号】 8月4日 発売 価格:510円

小学館は8月4日、「週刊ビッグコミックスピリッツ 2025年第36・37合併号」を発売した。価格は510円。

表紙と巻頭グラビアには、えなこさんが登場。巻頭カラーは法とモラルの極限ドラマ「九条の大罪」、センターカラーには「路傍のフジイ~偉大なる凡人からの便り~」と「スーパースターを唄って。」が掲載される。

(C) Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved.