【ハッピーセット「ポケモン」】 8月8日~ 販売予定 価格:490円~(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ポケモン」を8月8日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。なお、8月9日~8月11日の3日間は1人5セットまでの購入制限がある。

ハッピーセット「ポケモン」には、色々な仕掛けが楽しめるおもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の全9種が登場。ピカチュウやイーブイをはじめとしたポケモンのほか、10月16日発売のポケモン新作ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A(ゼットエー)」に登場するメガルカリオ、メガリザードンXといった、“メガシンカ”を遂げたポケモンも含まれている。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

さらに8月9日、10日、11日の3日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、ポケモンカード2枚セット(オリジナルイラストのピカチュウ1枚+全5種の中からランダムで1枚)がもらえる。ただし、数に限りがあるため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「ポケモン」

第1弾:8月8日(金)~8月14日(木)

ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ

【第1弾のおもちゃの箱】

立体のピカチュウをモチーフにした手転がしのおもちゃ。ローラーがついており、しっぽが前後に動きながら前に進む。

ヒトカゲのくるくるスピナー

ヒトカゲを台座に取り付け、手で回すとコマのように回る。ヒトカゲを台座から外して、ごっこ遊びも楽しめる。

メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー

モンスターボールが描かれた付属カードを的にし、ディスクを飛ばして遊ぶおもちゃ。土台にディスクをセットし、台座の後ろ側にあるボタンを押すと、ディスクが飛び出す。

ゼニガメのモンスターボールローラー

ゼニガメがモンスターボールに乗った手転がしのおもちゃ。ゼニガメは前後に動く。

第2弾:8月15日(金)~8月21日(木)

ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー

【第2弾のおもちゃの箱】

ピカチュウがモンスターボールに乗ったおもちゃ。手で押すとモンスターボールに乗ったピカチュウが左右に揺れる。

メガリザードンXのくるくるスピナー

メガリザードンXのパーツを台座に取り付け、手で回すとコマのように回る。パーツを台座から外し、ごっこ遊びも楽しめる。

フシギダネのモンスターボールローラー

フシギダネがモンスターボールに乗った手転がしのおもちゃ。フシギダネは前後に動く。

イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー

イーブイ(メス)を揺らすと切り株からシャカシャカ音が鳴るキーリング。クリップがついており、洋服やカバンに付けて楽しめる。

【第2弾からはひみつのおもちゃが登場!】

第2弾(8月15日)からは「ひみつのおもちゃ」1種も登場。どんなおもちゃなのかはあけてからのお楽しみとなっている。

第3弾:8月22日(金)~

ハッピーセット「ポケモン」第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

□マクドナルド公式ホームページ

週末プレゼント

8月9日、10日、11日の3日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、ポケモンカード2枚セット(オリジナルイラストのピカチュウ1枚+全5種の中からランダムで1枚)がもらえる。ピカチュウ、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、ラルトス、リオルなどのカードを楽しみながら、ポケモンについて詳しくなろう。ただし、数に限りがあるため、なくなり次第終了する。

【週末プレゼント】

ピカチュウ

ニャオハ

ホゲータ

クワッス

ラルトス

リオル

【「ポケモンカードゲーム」について】

ゲームソフト「ポケットモンスター」シリーズの世界をテーマにした、2人用対戦型トレーディングカードゲーム。カードには、イラストのほかに、ポケモンについての説明、ワザやHPなどポケモンの強さを表す情報も書かれているため、ポケモン図鑑を作るのと同じように、カードを「集める」ことでポケモンに詳しくなれる。

カードが集まったら、図鑑のように並べて眺めるだけでなく、ポケモンがワザを使ってたたかうバトルを体験してみよう。

□ポケモンカードゲームページ

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※既存のポケモンカードゲームに収録されている「ピカチュウ」と同じテキストを持つカードです。

※予期せぬ事態などにより、急遽配布を中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。

※同ポケモンカードは今後、別の方法で配布される可能性がございます。

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「森や海や街角に生きるポケモン」を想像して遊ぼう

「自分のまわりの世界には、まだ見ぬ生きものがたくさん居るに違いない」 と信じて、木を見上げたり、海を眺めたりする時間は、子供の想像世界を大きく広げてくれます。個性豊かなポケモンたちの物語も、この世界にいる多様な生きものへの好奇心を引き出してくれるでしょう。ポケモンのおもちゃを、回したり、転がしたり、的に当てたりする動作は、手指の小さな動きではありますが、目や腕や背中も使って調整する「全身の遊び」でもあるのです。手のひらの上のポケモンのおもちゃを動かしながら、ポケモン世界の物語をたくさんお話しして遊びましょう。

【マクドナルド:今回の発達のためのテーマについて】

今回のおもちゃは、「ポケモン」の世界を思い浮かべて、手指を動かし、仕掛けの仕組みや働きを考えながら遊べるおもちゃです。ピカチュウやフシギダネなど、色々なポケモンの個性をイメージして(想像力)、モンスターボールを転がしたり、スピナーを回したりして遊べます。

うまく転がしたり、飛ばしたりする動作には、目で対象の位置を見定めて、手指を器用に操作する、目と手の協調が必要です。「ヒトカゲのくるくるスピナー」や「メガリザードンXのくるくるスピナー」は、回す場所や位置を考えながらスピナーを回す遊びが楽しめ、図形や空間の認識や手指の器用さ(身体動作)を高めることができます。それぞれのポケモンのタイプや特性を考え、ポケモンの物語の想像をふくらませて遊びましょう。ポケモンを複数集めたり、推しポケモンのゲットに、ぜひ挑戦してください。

□「マクドナルドのおもちゃ開発の考え方」のページ

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

※画像はイメージです。

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

※ハッピーセット「ポケモン」を、おひとりでも多くのお子様にお届けするため、8月9日(土)-8月11(月・祝)の3間はおひとりさま5セットまでのご購入をお願いいたします。

※おもちゃおよびポケモンカードの種類につきましては、あらかじめ封入されているため、お選びいただくことはできません。なお、5セットをご購入いただいた場合でも、すべての種類のおもちゃ・カードが揃うとは限りません。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。