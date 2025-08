台湾TPVLとＳＶ２クラブによるプレシーズンマッチ開催記者会見が開催

1日(金)、台湾・台北市にて今秋新たに開幕する台湾のプロバレーボールリーグ・TPVLとSVリーグ2クラブによるプレシーズンマッチの開催記者会見が開催された。

SVリーグからはプレシーズンマッチに参戦する東京グレートベアーズより柳田将洋と大竹壱青が、ヴォレアス北海道からは台湾代表でもある張育陞が参加。会見内のトークではプレシーズンマッチに対する期待感や対戦したい選手などのコメントが出され、会見終了後の囲み取材には3選手に対する多くのメディアからのインタビュー取材が行われ、試合に対する台湾側の多くの期待感を感じる時間となった。

プレシーズンマッチは9月19日(金)から3日間にわたって台北市内にある台北市立天母大学体育会で開催される。

なお会見では、東京グレートベアーズとTPVLに所属する台北イーストパワーとのパートナーシップ契約の締結も同時に発表された。

■TPVL Warm-up Match 概要

日程:2025年9月19日(金)~21日(日)

会場:台北市立天母大学体育館

主催:台湾プロフェッショナルバレーボールリーグ(TPVL)



参加チーム:

日本 東京グレートベアーズ、ヴォレアス北海道

台湾 台北イーストパワー、台鋼スカイホークス、桃園レオパーズ、台中ウィンストリーク



試合予定:

2025年9月19日(金)

第1試合 14:00試合開始 台中ウィンストリーク vs 桃園レオパーズ

第2試合 16:30試合開始 台鋼スカイホークス vs 台北イーストパワー

第3試合 19:00試合開始 東京グレートベアーズ vs ヴォレアス北海道



2025年9月20日(土)

第1試合 15:00試合開始 東京グレートベアーズ vs 台鋼スカイホークス

第2試合 17:30試合開始 ヴォレアス北海道 vs 台中ウィンストリーク



2025年9月21日(日)

第1試合 15:00試合開始 東京グレートベアーズ vs 台北イーストパワー

第2試合 17:30試合開始 ヴォレアス北海道 vs 桃園レオパーズ

■チケット概要

発売日:2025年8月1日(金) より台湾国内向けに発売開始

※日本国内での販売については、東京グレートベアーズ、ヴォレアス北海道公式サイトにて近日中に告知予定