日本マクドナルドは8日から約3週間、ハッピーセット「ポケモン」を発売する。次回のハッピーセット「ポケモン」は、ピカチュウやイーブイをはじめとしたポケモンや、10月16日発売のポケモン新作ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』に登場するメガルカリオやメガリザードンXなど“メガシンカ”を遂げたポケモンを含む、色々な仕掛けが楽しめるおもちゃ全8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種となる。

「ポケモン」の世界を思い浮かべて、手指を動かし、仕掛けの仕組みや働きを考えながら遊べるおもちゃとなっており、ピカチュウやフシギダネなど、色々なポケモンの個性をイメージして(想像力)、モンスターボールを転がしたり、スピナーを回したりして遊ぶことができる。うまく転がしたり、飛ばしたりする動作には、目で対象の位置を見定めて、手指を器用に操作する、目と手の協調が必要となる。「ヒトカゲのくるくるスピナー」や「メガリザードンXのくるくるスピナー」は、回す場所や位置を考えながらスピナーを回す遊びが楽しめ、図形や空間の認識や手指の器用さ(身体動作)を高めることができる。さらに9日、10日、11日の3日間は、「週末プレゼント」として、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につきポケモンカード2枚セット(オリジナルイラストのピカチュウ1枚+全5種の中からランダムで1枚)を数量限定でプレゼント。ピカチュウ、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、ラルトス、リオルなどのカードを楽しみながら、ポケモンについて詳しくなれる。なお同3日間は、「おひとりでも多くのお子様にお届けするため」ひとり5セットまでの購入制限を設ける。■ハッピーセット「ポケモン」●第1弾(8月8日〜8月14日)・ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ立体のピカチュウをモチーフにした手転がしのおもちゃ。ローラーがついており、しっぽが前後に動きながら前に進む。・ヒトカゲのくるくるスピナーヒトカゲを台座に取り付け、手で回すとコマのように回る。ヒトカゲを台座から外して、ごっこ遊びも楽しめる。・メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャーモンスターボールが描かれた付属カードを的にし、ディスクを飛ばして遊ぶおもちゃ。土台にディスクをセットし、台座の後ろ側にあるボタンを押すと、ディスクが飛び出す。・ゼニガメのモンスターボールローラーゼニガメがモンスターボールに乗った手転がしのおもちゃ。ゼニガメは前後に動く。●第2弾(8月15日〜8月21日)・ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラーピカチュウがモンスターボールに乗ったおもちゃ。手で押すとモンスターボールに乗ったピカチュウが左右に揺れる。・メガリザードンXのくるくるスピナーメガリザードンXのパーツを台座に取り付け、手で回すとコマのように回る。パーツを台座から外し、ごっこ遊びも楽しめる。・フシギダネのモンスターボールローラーフシギダネがモンスターボールに乗った手転がしのおもちゃ。フシギダネは前後に動く。・イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダーイーブイ(メス)を揺らすと切り株からシャカシャカ音が鳴るキーリング。クリップがついており、洋服やカバンに付けて楽しめる。・ひみつのおもちゃどんなおもちゃなのかはあけてからのお楽しみ。●第3弾(8月22日〜)第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ。品切れの場合は、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。おもちゃはランダム。●週末プレゼント/8月9日(土)、10日(日)、11日(月・祝)の3日間ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、ポケモンカード2枚セット(オリジナルイラストのピカチュウ1枚+全5種の中からランダムで1枚)を数量限定でプレゼント。なくなり次第終了となる。※画像はイメージ。※数に限りがあるため、なくなり次第終了となる。※「ハッピーセット『ポケモン』を多くのお子様にお届けするため」同3日間はひとり5セットまでの購入とする。※おもちゃおよびポケモンカードの種類は、あらかじめ封入されているため、選ぶことはできない。なお、5セットを購入した場合でも、すべての種類のおもちゃ・カードが揃うとは限らない。※既存のポケモンカードゲームに収録されている「ピカチュウ」と同じテキストを持つカードとなる。※予期せぬ事態などにより、急遽配布が中止となる場合があり。※同ポケモンカードは今後、別の方法で配布される可能性があり。(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, (C), and character names are trademarks of Nintendo.(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.