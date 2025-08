横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに「開業27周年記念特別ディナー」が登場。

日本料理「木の花」宮山料理長と鉄板割烹「山吹」紱留料理長による、こだわりの食材や匠の技が使われた「美食コラボディナー」を堪能できます☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「開業27周年記念特別ディナー」

期間:2025年8月28日(木)〜9月30日(火)

営業時間:月〜土 17:30〜22:00/日祝 17:30〜21:30

料金:28,000円(税・サ込)

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)、Web

ホテル開業27周年を記念して、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの日本料理「木の花」内にある鉄板割烹「山吹」にて、特別ディナーを開催。

2025年8月28日〜9月30日までの期間限定で、日本料理「木の花」の料理長 宮山と鉄板割烹「山吹」料理長 紱留がコラボレーションしたメニューが提供されます!

「木の花」の先代から受け継いだ丁寧な出汁づくりと旬の食材選びにこだわり、日本古来の食文化を大切に育む料理長 宮山による会席料理。

卓越した技と豊富な知識を兼ね備え、巧みに調理方法を使い分けながら、新たな食の魅力を鉄板カウンターで繰り広げる料理長 紱留の鉄板焼。

2人の料理長が奏でる珠玉のコラボレーションが、これまでにない特別な美食体験を届けてくれます☆

献立

前菜(宮山料理長・和食):・秋草添えて・長芋羹と海胆(法連草 とんぶり 菊花 もって菊 山葵 露)・柿と百合根ずんだ和え 松の実・鶏松風 けしの実・唐墨銀杏松葉打ち・穴子柿の葉寿司 芝漬け 胡麻 酢取り茗荷蒸し物(紱留料理長・鉄板):絹蒸し フォアグラ 牛タン炭火:(宮山料理長・和食):鱧と太刀魚炭火焼 芽葱 梅醤油 塩 酢橘 造里醤油魚料理(紱留料理長・鉄板):甘鯛鱗焼き焼き野菜(紱留料理長・鉄板):舞茸 蓮根 万願寺唐芥子 九条葱肉料理(紱留料理長・鉄板):松阪牛 サーロインかフィレお好みにて 塩 山葵 ちり酢 玉葱 ガーリックチップ食事:お好みにて選択ください・7種類のきのこ焼きめし(紱留料理長・鉄板)・ガーリックライス(紱留料理長・鉄板)・じゃこと梅の焼きめし(紱留料理長・鉄板)・秋味ご飯(宮山料理長・和食)・香の物 赤出汁水菓子(宮山料理長・和食):季節の水菓子甘味(宮山料理長・和食):季節の甘味 抹茶

コースの始まりには、宮山料理長が手掛ける、季節の前菜を用意。

先取りの秋の味覚を取り入れた銀杏に唐墨を塗した松葉打ちや、甘み豊かな柿とほくほくとした百合根、食感が楽しい長芋羹などが並びます☆

続く料理は、料理長達が趣向を凝らした、自慢の品々が登場。

柔らかく煮た牛タン入りの絹蒸しを鉄板で蒸しあげ、カリッとしたフォアグラを天に留めた逸品は、まさに二人の共演が叶った内容です!

脂ののった秋鱧と旬の太刀魚の炭火焼きや、パリッとした鱗の食感に徳留の技が光る甘鯛の鱗焼き、旨みあふれる松阪牛の鉄板焼なども堪能できます。

さらに、世界各国から厳選した100種類を超える美酒も用意。

多彩な料理とのペアリングも楽しめます☆

新たな時代を歩む料理長 宮山と紱留が、互いの感性を引き出す一期一会の特別ディナー。

ゆったりとした雰囲気漂う、“大人の隠れ家”に相応しい鉄板割烹「山吹」で、心満たされる秋の夜長を過ごせます!

開業27周年を記念して、こだわりの食材を使い、匠が共演する美食コラボディナー。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「開業27周年記念特別ディナー」は、2025年8月28日から9月30日まで提供されます☆

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

