48ºÐ¡¦¤Û¤·¤Î¤¢¤¡¢Àä·Ê¥×¡¼¥ë¤Ç¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡Ö¿åÃå¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×
¡¡µ³¼ê¤Î»°±º¹ÄÀ®¡Ê35¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤¡Ê48¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡Ê13¡Ë¤È¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¥Ë»Ñ¤â¡ª¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Û¤·¤Î¤¢¤
¡¡ÂÚºßÀè¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¥µ¥ó¥º¡£57³¬¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤ÈÌë¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÀä·Ê¥×¡¼¥ë!!¡×¡ÖÄ«¤Ï¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤Éµï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ááµ¯¤¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿åÃå¤Ï¡Ö¤è¡¼¤¯¸«¤ë¤È¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥È¡×¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¡×¤ÈºÙ¤«¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¿åÃå¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤ï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¥Ë»Ñ¤â¡ª¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Û¤·¤Î¤¢¤
¡¡ÂÚºßÀè¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¥µ¥ó¥º¡£57³¬¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤ÈÌë¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÀä·Ê¥×¡¼¥ë!!¡×¡ÖÄ«¤Ï¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤Éµï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ááµ¯¤¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿åÃå¤Ï¡Ö¤è¡¼¤¯¸«¤ë¤È¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥È¡×¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¡×¤ÈºÙ¤«¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¿åÃå¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤ï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£