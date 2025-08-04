ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¸ºÀÇ¡×¤ä¡ÖÀ¯¼£²þ³×¡×¤ÇÌîÅÞÂ¦¤È¶¨µÄ¤Ø ¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤â¡¡½°±¡Í½»»°Ñ
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï½°µÄ±¡¡¦Í½»»°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬À¯¼£²þ³×¤ä¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤òµá¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï±þ¤¸¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¹ñ²ñ¿³µÄ¤ÎÂÇ³«¤Ë¸þ¤±¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡ÖµëÉÕ¶â¡¦¸ºÀÇ¡¦µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡¢²æ¡¹¡¢¥»¥Ã¥È¤ÇÁÊ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸¡Æ¤¤·¡¢¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¡Ø²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂåÉ½¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤ò¤¹¤ë¼¡Âè¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ±°Õ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸ºÀÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤¬´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î°·¤¤¤Ê¤ÉÀ¯¼£²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Âè1ÅÞ¤ÈÂè2ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬¶¨µÄ¤·¤Æ·ëÏÀ¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÞ¼óÆ±»Î¤ÇÏÃ¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³ÆÅÞ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤â±þ¤¸¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£