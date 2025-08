AppleがApple Intelligenceに搭載するAI検索機能「Answers」の開発チームを立ち上げたと報じられています。AnswersはOpenAIのChatGPTのように、音声アシスタントのSiriで使える会話型のAI検索機能になる予定だとのことです。Apple’s ChatGPT Rival from New ‘Answers’ Team; iPhone 17 Spotted in the Wild - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-08-03/apple-s-chatgpt-rival-from-new-answers-team-iphone-17-spotted-in-the-wild-mdvmqs6gApple now looking to rival ChatGPT with a new in-house 'Answers' team: report - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/08/03/apple-rivaling-chatgpt-with-new-internal-team-report/これまでAppleは、自社でチャットボットを開発しないという姿勢を示し、OpenAIと提携してChatGPTをSiriに統合する方針でした。しかし、Appleの未公開情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者によれば、Appleは2025年初頭に「Answers, Knowledge, and Information(AKI)」チームを新たに設立したとのこと。このグループはChatGPTのような新しい検索体験の実現を目指しており、社内AIサービスの開発を複数検討しているそうです。この動きの背景には、Apple Intelligenceの既存機能が期待ほどの成果を上げていないことや、Siriの性能が一貫せず、多くの質問に対して外部のGoogle検索やChatGPTに依存している現状があります。Apple元社員が「AIによる機能強化版Siriの開発が遅れている理由」を語る - GIGAZINEさらに、外部環境の変化も大きな動機となっています。AppleがGoogleから年間約200億ドル(約3兆円)を受け取っているとされる検索エンジンのデフォルト設定契約が、アメリカ司法省の調査により変更を迫られる可能性が浮上しています。同時に、生成AIの台頭によって検索市場そのものが変化しており、Appleのサービス部門責任者さえもがAIベースの検索が未来であると認めています。こうした状況を受け、Appleは2025年の初めにAKIチームを社内に設立したとのこと。このチームを率いるのは、AI部門のトップであるジョン・ジャナンドレア氏直属のシニアディレクターであるロビー・ウォーカー氏です。ウォーカー氏は以前Siriの開発責任者でしたが、開発の遅れによりその任を解かれた経緯があります。AKIチームは現在、「Answers」と呼ばれる、ウェブをクロールして一般的な知識に関する質問に回答できるシステムの開発に取り組んでいる、とガーマン記者。将来的には、スタンドアロンのアプリとして提供される可能性や、SiriやSpotlight、Safariといった既存の製品やサービスにこの検索機能を統合するためのバックエンドインフラの構築も進められているそうです。Appleは検索アルゴリズムやエンジン開発の経験者を求める求人広告を掲載しており、Answersの実現に向けて人材確保に回っているとガーマン記者は報じています。この取り組みはまだ初期段階であり、製品として形になるまでには時間がかかると見られていますが 、AppleがAI検索分野において自社開発へと明確に舵を切ったことを示す重要な動きだとガーマン記者は評価しました。