Ãö¼í¤È¤â¤«¡¡ÌÂÏÇ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ÌäÂê¤ËÄó¸À¡Ö¹¹ð¼ýÆþ¤ÎÂ¨»þÄä»ß¡¢Á´£Ó£Î£Ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Ð¥ó¤Ç¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦²¾ÌÌ½÷»Ò¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤¬£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÌÂÏÇ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡É¤ËÂÐ¤·¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç½¸ÃÄ¤Ç°û¿©Å¹¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢¾¡¼ê¤ËÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö½¤Íý¹©¾ì¤Ç¹©¶ñ¤ò¼ê¤Ë¼Ö¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¤Ê¤É¤·¤¿ÌÂÏÇ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤ÎÆ°²è¤Ï¿ôÉ´Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢Â¿³Û¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡££±£¶£°Ëü¿Í¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Î£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÌÂÏÇ·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãö¼í¤Ï¡ÖÌÂÏÇ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ï¹¹ð¼ýÆþ¤ÎÂ¨»þÄä»ß¡¢Á´£Ó£Î£Ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥Ð¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó¸À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤é¤¬°ìÈÖÉÝ¤¬¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¼«ÂÎ¤Î¾Ã¼º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖÈò¤±¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²Ì¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¤¬Ë¡ÅªÂÐ½è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤òÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¹¤®¤ÆÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£