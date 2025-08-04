NEWS、“日本”をテーマに全国8都市を巡ったツアーが映像化
NEWSが昨年全国8都市17公演を巡ったツアー＜NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS＞の映像化作品が9月10日（水）にリリースされることが決定した。
今作では、2003年「NEWSニッポン」でCDデビューした彼らが“日本”をテーマに原点回帰したアルバム『JAPANEWS』を掲げて巡ったツアーを完全映像化。野沢雅子によるナレーションをガイドに、アルバム最新楽曲に加えてカップリングファン投票 をもとに選曲された「フルスイング」や「バンビーナ」など数々の名曲を壮大な演出で披露している。23面のLEDビジョンで彩られた華やかな日本の旅路を堪能してほしい。
初回盤特典映像には『日出処 JAPAN の日の出日の入りを拝む！乾杯旅』を収録。NEWSの3人で初の1泊2日沖縄ロケ。「JAPANEWS」と「日出づる処」の歌詞になぞらえ、日本で一番早く昇る朝日と最後に沈む夕日を見る旅の様子に密着している。
通常盤特典には「JAPANEWS MC SELECTION」を収録。 ツアー全会場から選りすぐられた60分を超えるMC集になる模様だ。
さらに先着購入特典として、沖縄ロケで特別な時間を過ごす 3 人の姿を収めたオフショットが全面にデザインされたクリアファイルもプレゼントされる。
Blu-ray & DVD『NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS』
2025年9月10日（水）発売
■初回盤 （Blu-ray/DVD 共通）
【Blu-ray】LCXN-0212〜213 価格\8,800（税抜\8,000）
【DVD】LCBN-0376〜377 価格\8,800（税抜\8,000） 2枚組
スペシャルパッケージ仕様 / 44P ブックレット
〈DISC1 / 約134分収録〉
こんにちは -Interlude- / JAPANEWS / ROOOTS / NEWS ニッポン / BLUE / チャンカパーナ / FIREWORKS / 旅の⼿引き 第 1 章『⽇本の魅⼒』 JANGARA / カランコロン / origami / バタフライ / さくらガール (A cappella version) / Cherry Blossom Girl / Distance / おもちですか！ - MC - / BAND INTER / almond / kawaii / 旅の⼿引き 第 2 章『⽇本の⾳楽』 / 鳴神舞 / うらめしや / ギフテッド / Sweet Martini / バンビーナ 旅の⼿引き 第 3 章『⽇本の⼈々』 / U R not alone / weeeek / We are Team NEWS / SUMMER TIME / フルスイング / - MC - / ⽇出づる処
〈DISC2 / 約71分収録〉
＜SPECIAL REEL＞
⽇出処 JAPAN の⽇の出 ⽇の⼊りを拝む！乾杯旅
■通常盤 （Blu-ray/DVD 共通）
【Blu-ray】LCXN-0214〜215 価格\7,480（税抜\6,800）
【DVD】LCBN-0378〜379 価格\7,480（税抜\6,800） 2枚組
ポストカード4枚封⼊
〈DISC1 / 約134分収録〉初回盤と同⼀収録
〈DISC2 / 約66分収録〉
＜SPECIAL REEL＞
JAPANEWS MC SELECTION
【先着購⼊特典】
2025年9⽉10⽇(⽔)発売 NEWS Blu-ray & DVD「NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS」をお買い上げ頂いた⽅に、 先着特典をプレゼントいたします。
■全仕様共通：クリアファイル(A4サイズ)
特典は無くなり次第、配布終了となりますのでご了承下さい。また、⼀部店舗･EC サイトでは特典が付かないこともございますので、各店舗へお問合せください。
15thアルバム『変⾝』
2025年8⽉6⽇（⽔）発売
特設サイト：https://news-henshin2025.jp
■収録楽曲クレジット
【全形態共通収録】
01.変身-Prologue-
Produced by ☆Taku Takahashi(m-flo)
作曲・編曲：☆Taku Takahashi(m-flo)、JUVENILE
02.変身
作詞：ヒロイズム、篠原とまと 作曲：ヒロイズム 編曲：ヒロイズム、芳賀政哉
Orchestration by Takanobu Yabuuchi
Chorus Arrangement：佐々木久美
03.JOYER
作詞：ヒロイズム 作曲・編曲：ヒロイズム、☆Taku Takahashi(m-flo)
04.第一講：「変身の前兆」 -Interlude-
Produced by ☆Taku Takahashi(m-flo)
ナレーション：山寺宏一
05.あっちむいてほい
作詞・作曲・編曲：ぜったくん
06.ドライアイス.zip
作詞・作曲・編曲：ぜったくん
07.WHAT’S NEW
作詞・作曲：Kanata Okajima, Hayato Yamamoto
編曲：Hayato Yamamoto
08.第二講：「選択の岐路」 -Interlude-
Produced by ☆Taku Takahashi(m-flo)
ナレーション：山寺宏一
09.Chankapana (English Version)
Lyrics : Hacchin’ Maya Music : her0ism Arrangement : CHOKKAKU
English translation : Stephanie Topalian
10.ごめんあそばせ
作詞：篠原とまと、辻村有記 作曲・編曲：伊藤賢、辻村有記
11.ラブとラブ
作詞：くじら 作曲：くじら、佐々木”コジロー”貴之
編曲：佐々木”コジロー”貴之
Chorus & Body Percussion Arrangement：くじら
12.第三講：「変身の行方」 -Interlude-
Produced by ☆Taku Takahashi(m-flo)
ナレーション：山寺宏一
13.君のままで
作詞・作曲・編曲：ヒロイズム
【初回盤Aボーナストラック】
14.タッチ
作詞：康珍化 作曲：芹澤廣明 編曲：宮本將行
Originally by 岩崎良美
【初回盤Bボーナストラック】
14.HOT LIMIT (イナズマロック フェス 2024 Ver.)
作詞：井上秋緒 作曲：浅倉大介
Special Vocal：西川貴教
15.チャンカパーナ (イナズマロック フェス 2024 Ver.)
作詞：Hacchin’ Maya 作曲：ヒロイズム 編曲：CHOKKAKU
Special Vocal：西川貴教
【通常盤ボーナストラック】
14.CHOIYAMA [Vocal：小山慶一郎]
作詞・作曲・編曲：ヒロイズム
15.Cocoon [Vocal：加藤シゲアキ]
作詞・作曲・編曲：加藤シゲアキ
16.TM [Vocal：増田貴久]
作詞：篠原とまと 作曲・編曲：☆Taku Takahashi(m-flo)、辻村有記
◾️音源配信情報
配信リンク：https://news-elov.lnk.to/artist_music
※ライブ音源は7月4日（金）0時より配信スタート
◆配信日時・タイトル ※各日0時〜配信
7月4日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND」
「NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA」
7月18日（金）
「NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry”」
「NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE-」
8月1日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA」
「NEWS LIVE TOUR 2020 STORY」
8月15日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2022 音楽」
「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO」
8月29日（金）
「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜」
◆Stationheadリスニングパーティー情報
8月5日（火）19:00
「NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA」
8月12日（火）19:00
「NEWS LIVE TOUR 2020 STORY」
8月19日（火）19:00
「NEWS LIVE TOUR 2022 音楽」
8月26日（火）19:00
「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO」
9月2日（火）19:00
「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜」
※スケジュールは変更になる場合がございます。
関連リンク
◆アルバム『変身』特設サイト
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