2025年9月10日(水)発売

■初回盤 (Blu-ray/DVD 共通)

【Blu-ray】LCXN-0212〜213 価格\8,800(税抜\8,000)

【DVD】LCBN-0376〜377 価格\8,800(税抜\8,000) 2枚組

スペシャルパッケージ仕様 / 44P ブックレット

〈DISC1 / 約134分収録〉

こんにちは -Interlude- / JAPANEWS / ROOOTS / NEWS ニッポン / BLUE / チャンカパーナ / FIREWORKS / 旅の⼿引き 第 1 章『⽇本の魅⼒』 JANGARA / カランコロン / origami / バタフライ / さくらガール (A cappella version) / Cherry Blossom Girl / Distance / おもちですか! - MC - / BAND INTER / almond / kawaii / 旅の⼿引き 第 2 章『⽇本の⾳楽』 / 鳴神舞 / うらめしや / ギフテッド / Sweet Martini / バンビーナ 旅の⼿引き 第 3 章『⽇本の⼈々』 / U R not alone / weeeek / We are Team NEWS / SUMMER TIME / フルスイング / - MC - / ⽇出づる処

〈DISC2 / 約71分収録〉

<SPECIAL REEL>

⽇出処 JAPAN の⽇の出 ⽇の⼊りを拝む!乾杯旅

■通常盤 (Blu-ray/DVD 共通)

【Blu-ray】LCXN-0214〜215 価格\7,480(税抜\6,800)

【DVD】LCBN-0378〜379 価格\7,480(税抜\6,800) 2枚組

ポストカード4枚封⼊

〈DISC1 / 約134分収録〉初回盤と同⼀収録

〈DISC2 / 約66分収録〉

<SPECIAL REEL>

JAPANEWS MC SELECTION

▲『NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS』通常盤

【先着購⼊特典】

2025年9⽉10⽇(⽔)発売 NEWS Blu-ray & DVD「NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS」をお買い上げ頂いた⽅に、 先着特典をプレゼントいたします。

■全仕様共通:クリアファイル(A4サイズ)

特典は無くなり次第、配布終了となりますのでご了承下さい。また、⼀部店舗・EC サイトでは特典が付かないこともございますので、各店舗へお問合せください。