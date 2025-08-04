「ポケモン」との夢のコラボ集合表紙！ 「週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号」本日発売巻頭カラーは「ワンピース」
【週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号】 8月4日 発売 価格：330円
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週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号
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集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号」を本日8月4日に発売した。価格は330円。
今号の表紙は、「週刊少年ジャンプ×Pokémon」として、「週刊少年ジャンプ」連載マンガと「ポケットモンスター」とのコラボイラストが使用された集合表紙となる。
巻頭カラーを飾るのは、マンガ「ONE PIECE」。また、センターカラーに「魔男のイチ」と「カグラバチ」が登場するほか、島袋光年氏の最新作として読切「バカバトル」が掲載される。
次号の掲載情報
週刊少年ジャンプ36・37合併特大号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) August 3, 2025
集合表紙は
週刊少年ジャンプ×Pokémon 夢のコラボ‼️
明かされていく驚愕の過去❗️
エルバフ編超人気御礼‼️巻頭カラーは『ONE PIECE』🎉
Cカラーは『魔男のイチ』『カグラバチ』島袋光年最新作❗️読切『バカバトル』‼️
電子版👇https://t.co/3nRohLsf7j pic.twitter.com/6URgWXHP0I