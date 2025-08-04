【週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号】 8月4日 発売 価格：330円

週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号

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　集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号」を本日8月4日に発売した。価格は330円。

　今号の表紙は、「週刊少年ジャンプ×Pokémon」として、「週刊少年ジャンプ」連載マンガと「ポケットモンスター」とのコラボイラストが使用された集合表紙となる。

　巻頭カラーを飾るのは、マンガ「ONE PIECE」。また、センターカラーに「魔男のイチ」と「カグラバチ」が登場するほか、島袋光年氏の最新作として読切「バカバトル」が掲載される。

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