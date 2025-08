堂本光一が、約4年ぶりとなる新作オリジナルアルバム『RAISE』を9月10日(水)にリリースする。

今作のアルバムタイトルとなっている「RAISE」というフレーズには“気持ちを高める”“盛り上げる”“励ます”など様々な意味があり、アルバム内容は『A new step forward(新たな一歩)』をテーマに制作されたものとなっている。収録曲はリード曲の「The beginning of the world」を筆頭に13曲を収録予定だ。



初回盤Aには、リード曲「The beginning of the world」のミュージッククリップを収録。壮大な世界観とともに総勢51名で織りなす圧巻のパフォーマンスを見ることができる。 また、振り付け現場から迫ったメイキング映像も収録。

初回盤Bには32ページのPhoto Bookを封入。今まで見たことのないクールな眼差し、研ぎ澄まされた美しさ、危ういほどの色気、全てが収められた目が離せない一冊となっている。また、「The beginning of the world」ミュージッククリップが色々な角度から楽しめるマルチカメラ映像も収録する。

通常盤のボーナストラックには、Endless SHOCKでライバル役が歌唱していた「MOVE ON」。また、本人作詩・作曲の「I」をセルフカバーした、2曲を収録する。

また、リード曲「The beginning of the world」についてはStorm Labels Official YouTubeチャンネルでのプレミア公開が決定した。こちらは8月7日(木)PM20:00に公開。同チャンネルではティザー映像も公開となっている。

堂本光一は今作を引っ提げ、10月より全国4都市10公演にわたるライブツアーを開催する。

先行配信「The beginning of the world」

2025年9月1日(月)0:00〜配信スタート ■ダウンロードキャンペーン

対象の音楽配信サービスで「The beginning of the world」をダウンロードし、応募期間内にご応募いただいた方全員にオリジナル画像をプレゼント。

【ダウンロードキャンペーン応募期間:9/1(月)〜9/7(日)】

【対象音楽配信サービス:iTunes /レコチョク/mora /music.jp】

ニューアルバム『RAISE』

2025年9月10日(水)発売 ■初回盤A

2P 歌詩ブックレット/ 折りポスター

CD+Blu-ray LCCN-0910〜911 価格\4,400(税抜\4,000)

CD+DVD LCCN-0912〜913 価格\4,400(税抜\4,000) 【CD】

01.The beginning of the world

02.Thriller City

03.堕天使の詩

04.ホテル・ミラージュ

05.Night & Bye

06.Winner

07.More & More

08.Velvet Disguise

09.Rhythm of Love

10.rosé

11.Satisfy

12.Paradise of Lullaby

13.Because of you Blu-ray / DVD 収録内容 (約42分収録):「The beginning of the world」Music Clip & Making ・Jacket Photoshoot Making ■初回盤B

24P 歌詩ブックレット/ 32P Photo Book

CD+Blu-ray LCCN-0914〜915 価格\4,400(税抜\4,000)

CD+DVD LCCN-0916〜917 価格\4,400(税抜\4,000) 【CD】

01〜13:初回盤Aと同一収録内容 Blu-ray / DVD 収録内容 (約16分収録):「The beginning of the world」Music Clip Multi Camera ■通常盤

24P 歌詩ブックレット

CD Only LCCN-0918 定価\3,520 (税抜\3,200) 【CD】

01〜13:初回盤Aと同一収録内容

14.MOVE ON(通常盤のみ)

15.I(通常盤のみ) ★先着特典

9/10(水)発売 KOICHI DOMOTO アルバム「RAISE」をお買い上げ頂いた方に、先着特典としてステッカーをプレゼントいたします。ステッカーには堂本光一の撮り下ろし動画が視聴できるQRコード付き。形態ごと異なる3パターンの動画をお楽しみください。

【動画視聴期間】9/9(火)11:00〜11/6(木)23:59

■初回盤 A:RAISE ステッカーA (「光一の部屋」視聴QRコード付) ※[CD+Blu-ray]/[CD+DVD]共通

■初回盤 B:RAISE ステッカーB (「タキシードにて」視聴QRコード付) ※[CD+Blu-ray]/[CD+DVD]共通

■通常盤 :RAISE ステッカーC (「かっこよく踊っていたけど」視聴QRコード付)

各特典は無くなり次第、配布終了となりますのでご了承下さい。また、一部店舗・ECサイトでは特典が付かないこともございますので、各店舗へお問合せください。

<KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE>

2025年10月4日(土) (愛知)Aichi Sky Expo [18:00 公演]

2025年10月5日(日) (愛知)Aichi Sky Expo [17:00 公演]

2025年10月11日(土) (神奈川)横浜アリーナ [18:00 公演]

2025年10月12日(日) (神奈川)横浜アリーナ [13:30 公演][18:00 公演]

2025年10月13日(月・祝) (神奈川)横浜アリーナ [18:00 公演]

2025年10月24日(金) (福岡)マリンメッセ福岡A館 [18:00 公演]

2025年10月25日(土) (福岡)マリンメッセ福岡A館 [17:00 公演]

2025年11月5日(水) (大阪)大阪城ホール [18:00 公演]

2025年11月6日(木) (大阪)大阪城ホール [18:00 公演]

◆【YouTube】Storm Labels Official チャンネル