「デススト2」より主人公・サムの1/3スケールスタチューが近日予約開始
【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH サム】 近日予約開始予定
プライム1スタジオは、スタチュー「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH サム」の予約受付を近日開始する。発売日および価格は未定。
本商品はプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2）」より主人公のサムの1/3スケールスタチュー。髪型や胸のBBポッドのカラー、腰に携えているドールマンなど「デススト2」のサムを忠実に表現した商品になっている。
プライム1スタジオの公式Xではイベント「ChinaJoy 2025」にて展示された本商品を画像とともに紹介している。
＼✨ChinaJoy 2025 展示情報✨／- Prime 1 Studio (プライム１スタジオ) (@Prime1Studio) August 1, 2025
プレイステーション5（PS5）用ソフト
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』より
”伝説の配達人” と呼ばれた主人公
「サム」が展示中‼
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