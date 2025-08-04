【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH サム】 近日予約開始予定

　プライム1スタジオは、スタチュー「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH サム」の予約受付を近日開始する。発売日および価格は未定。

　本商品はプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2）」より主人公のサムの1/3スケールスタチュー。髪型や胸のBBポッドのカラー、腰に携えているドールマンなど「デススト2」のサムを忠実に表現した商品になっている。

　プライム1スタジオの公式Xではイベント「ChinaJoy 2025」にて展示された本商品を画像とともに紹介している。

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